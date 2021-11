https://cz.sputniknews.com/20211128/havlicek-nevyloucil-tvrdsi-opatreni-promluvil-i-o-povinnem-ockovani--16669676.html

Havlíček nevyloučil tvrdší opatření, promluvil i o povinném očkování

Havlíček nevyloučil tvrdší opatření, promluvil i o povinném očkování

Počty nových případů koronaviru ve světě opět rostou a vlády jednotlivých zemí na ně reagují zpřísňováním opatření. Česko není výjimkou, budou ale tato opatření stačit?„Kdybychom se domnívali, že ne, tak je nepřijímáme,“ uvedl v pořadu Havlíček.Dalším hostem pořadu byl předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který se pustil do odcházející vlády Andreje Babiše.„Myslím si, že došlo k zanedbání mnoha věcí,“ míní Rakušan.Havlíček ale považoval tuto kritiku za příliš obecnou, Rakušan to však odmítá.„Běžně zmiňujeme třeba potřebu včasné distribuce pacientů, třetí dávku všech seniorů v domovech. Navrhujeme zpřísnit podmínky v domovech pro seniory, testování očkovaných s rizikovými kontakty, pokuty ze strany hygieny,“ řekl a dodal: „Co je na tom nekonkrétního? Vy sice říkáte mnoho slov, ale znovu a znovu se necháváte překvapit. I pan Andrej Babiš řekl, že nečekal, že nastoupí taková vlna. Ptám se, jak se může nechat překvapit vláda, která má k dispozici veškerá možná data.“„Pojďme se spíš bavit o tom, zda spustit plošné očkování. Taky můžeme mluvit o modelech O-N či O-T-N. To jsou jasné kroky, které mohou situaci řešit. Větší solidarita ale nic nevyřeší,“ pokračoval Havlíček.Co se týče povinného očkování, Havlíček má za to, že by to posílilo společenské tenze.Havlíček vystupuje za zavedení povinného očkování jednotlivých profesí, jako jsou zdravotníci nebo pracovníci sociálních služeb, vojáci a hasiči.Podle Havlíčka se diskutuje o tom, zda zavést povinné očkování pro lidi nad 60 nebo nad 50 let.Rakušan považuje povinné očkování za zásadní věc, kromě toho si myslí, že je potřeba vyřešit to, jak se bude povinné očkování vymáhat.Omikron v ČeskuNová jihoafrická varianta koronaviru dostala název omikron. Kromě Jihoafrické republiky se tento kmen objevil i v dalších zemích. Odborníci se domnívají, že by mohla být nakažlivější než současné varianty covidu-19. První případ se objevil i v Česku. Výskyt nového kmene byl potvrzen u ženy, která přicestovala z Namibie. S tou však cestovalo dalším osm lidí z ČR, tudíž je možné, že nakažených bude více. Hygienici nyní zjišťují, zda i oni nejsou nakaženi covidem, oznámila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

