Izrael na dva týdny cizincům zavře hranice

Izrael na dva týdny cizincům zavře hranice

Izrael na dva týdny kvůli novému kmenu covidu-19 omikron zavírá cizincům hranice, toto rozhodnutí schválila ministerská komise pro boj s koronavirem na... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-28T08:45+0100

2021-11-28T08:45+0100

2021-11-28T08:45+0100

Rozhodnutí nabývá platnosti okamžitě. Izraelci, jež se vracejí ze zahraničí, mají být povinně testování na covid-19 na letišti, poté následuje karanténa, po které je třeba udělat ještě jeden test. Pro ty, kteří tuto nemoc prodělali, a pro očkované potrvá karanténa tři dny, pro neočkované sedm dní v případě negativního druhého testu, 14 dní bez něj.Izraelci, jež se vrátili z afrických zemí označených za „červené“ (s vysokou úrovní nákazy, do této kategorie nyní patří téměř všechny africké státy), budou muset absolvovat karanténu ve speciálních hotelích. Komise ministrů přijala rovněž rozhodnutí o digitálním sledování potvrzených nosičů nového kmenu omikron.Zasedání komise se zúčastnili zástupci klíčových ministerstev a úřadů a také zdravotníci.V pátek ráno byla zveřejněna zpráva, že v Izraeli byl objeven případ nákazy novým kmenem koronaviru, který se objevil v jižní Africe. Kromě toho existuje podezření ohledně nákazy ještě několika lidí, ti byli testováni a čekají na výsledky v domácí karanténě.Izraelský premiér Naftali Bennet v pátek řekl, že se země nachází „na pokraji mimořádné situace“ a vyzval všechny, aby byli plně připraveni na práci ve dne a v noci. Den předtím svolal izraelský premiér mimořádnou poradu s vedením ministerstva zdravotnictví a služeb domobrany v souvislosti s novým kmenem koronaviru objeveném v jižní Africe a zařadil země tohoto regionu do seznamu „červených“ (zakázaných pro návštěvu Izraelci) a nařídil, aby zhodnotili možnost zrušení letecké dopravy s nimi.List The Daily Mail dříve napsal, že britští vědci varovali před vznikem v Botswaně kmenu koronaviru, který obsahuje 32 mutací. Četné z těchto mutací svědčí o jeho velké transmisivitě a stabilitě vůči vakcínám, tento kmen má víc změn v glykoproteinu než všechny ostatní varianty covidu-19. Jihoafrický Národní ústav infekčních chorob později také potvrdil, že nový kmen byl objeven v JAR a že již bylo zaregistrováno 22 případů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

