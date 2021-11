https://cz.sputniknews.com/20211128/kreml-oznacil-obvineni-ruska-z-agrese-za-absolutne-neopodstatnena-16674272.html

Kreml označil obvinění Ruska z agrese za absolutně neopodstatněná

Rusko se nechystá na nikoho útočit. Obvinění Ruska z agrese jsou naprosto neopodstatněná, uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakci na prohlášení... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

„Zaprvé, samotná tvrzení, že Rusko plánuje někoho napadat, a výtky na adresu Ruska v tom smyslu, že Rusko se nějak agresivně chová, jsou absolutně neopodstatněné a ve své podstatě nepravdivé. Rusko se nepřipravovalo, nepřipravuje a nebude se připravovat na nikoho útočit. Rusko je absolutně mírumilovná země, která má zájem budovat dobré vztahy se svými sousedy,“ uvedl Peskov.Zmiňme, že Kyjev a západní státy se poslední dobou bojí údajného zintenzivnění „agresivních aktivit“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Mluvčí ruského prezidenta uvedl, že Rusko přesouvá jednotky na svém vlastním území podle svého uvážení. To podle něj nikoho neohrožuje a nemělo by to nikoho znepokojovat. Naopak, Moskva několikrát vyjádřila své obavy ze zvyšování vojenských sil NATO v Evropě. V Kremlu několikrát zdůraznili, že Rusko pro nikoho nepředstavuje hrozbu, avšak potenciálně nebezpečné kroky neponechá bez povšimnutí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

