Litevští vojáci vyhodili na hranici tělo běžence, informuje Bělorusko

Litevští vojáci vyhodili na hranici s Běloruskem tělo zmláceného běžence, informuje Státní pohraniční výbor republiky na svém účtu na Telegramu. 28.11.2021, Sputnik Česká republika

bělorusko

litva

migranti

„27. listopadu byla na úseku pohraniční stanice Vidzy Polockého pohraničního oddílu objevena mrtvola muže afrického nebo asijského původu, asi třicetiletého,“ sdělil výbor. Tělo se nacházelo ve spacáku. Probíhá vyšetřování.Běloruský vyšetřovací výbor na Telegramu upřesnil, že vedle mrtvoly bylo nalezeno oblečení a potraviny. Žádné osobní doklady, jež by pomohly identifikovat tělo, nalezeny nebyly.Odborníci se dotazovali místních obyvatel. Za účelem zjištění přesné příčiny smrti se má konat soudní pitva. Vyšetřovatelé zahájili prověrku.V létě se na hranici mezi Běloruskem, Polskem a pobaltskými státy zvýšil příliv migrantů z Blízkého východu a Afriky, jež se snažili proniknout do západní Evropy. V listopadu se situace na bělorusko-polské hranici vyhrotila. Několik tisíc lidí se vydalo k zátarasům a zřídilo tam stanový tábor. Nejednou se pokusili překročit hranici, ale jejím pokusům zabránili vojáci. EU a Bělorusko se navzájem obviňují z krize.V Minsku nejednou prohlásili, že k útoku nutí migranty „bezvýchodná situace, do které se dostali kvůli absenci legální možnosti podat žádost o poskytnutí ochrany v EU“. Státní pohraniční výbor sdělil, že polští vojáci vytlačují lidi slzným plynem, výbušninami a dalšími prostředky. Ti ale mluvili o použití síly ze strany migrantů, dav házel na vojáky kamení.Běloruská vláda připravila pro běžence transportní logistické středisko v blízkosti hraničního přechodu. Někteří běženci se po neúspěšných pokusech se dostat do EU vracejí do vlasti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bělorusko

litva

