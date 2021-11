https://cz.sputniknews.com/20211128/madarsky-ministr-zahranici-pripomnel-kritiku-migracni-politiky-budapesti-16664622.html

Maďarský ministr zahraničí připomněl kritiku migrační politiky Budapešti



Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó připomněl v souvislosti s dnešní migrační krizí kritiku na adresu Maďarska za jeho způsoby boje s přílivem migrantů... 28.11.2021

2021-11-28





Po migrační krizi, jež vypukla v Evropě v roce 2015, zahájila maďarská vláda tvrdou politiku vůči migrantům a běžencům, kteří překročili hranice země. Za to byla Budapešť podrobena ostré kritice ze strany humanitárních agentur OSN a Evropské unie.Szijjártó v rozhovoru pro televizi RT zdůraznil, že je na postu hlavy maďarského ministerstva zahraničí již více než 7 let, že „si výborně pamatuje, kdo a co říkal před pěti nebo šesti lety“.„Pamatuji, jak na nás skutečně útočili, jak nás nepřátelsky hodnotili. Ale ti, kdo se vůči nám zachovali velmi tvrdě, dnes prakticky vestoje tleskají těm, kdo se chovají stejně jako my v roce 2015,“ řekl ministr. Postoj Maďarska ale zůstal neměnný, dodal Szijjártó.Litva, Lotyšsko a Polsko informovaly v poslední době o růstu počtu nelegálních migrantů z blízkovýchodních a afrických zemí na hranici s Běloruskem, obvinily Minsk z vytvoření migrační krize. V Minsku prohlásili, že nejsou organizátory migrační krize. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko také řekl, že Minsk nehodlá nadále zdržovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU, že kvůli západním sankcím nemá na to „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou hlásili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Diskuse o transformaci EUMaďarský ministr zahraničí prohlásil, že v EU dnes aktivně posuzují otázku budoucnosti unie. Jedni mají za to, že je třeba vytvořit něco na způsob Spojených států Evropy, zatímco jiní mají „suverenistický“ přístup.„V EU dnes probíhají velké diskuse ohledně toho, jaká má být v budoucnu EU. Myslím, že skutečnost, že se tyto diskuse konají, musíme považovat za normální, poněvadž EU narazila prakticky současně na řadu výzev. Je jasné, že v nynějších podmínkách je normální diskutovat o tom, jakou cestou máme jít,“ řekl maďarský ministr zahraničí.Podle Szijjárta existují v této otázce „dva hlavní přístupy“.Druhý přístup, jak si myslí Péter Szijjártó, je „suverenistický“, který předpokládá, že se „silná Evropská unie může zakládat pouze na silných členských státech (unie)“.Szijjártó zdůraznil, že zastánci druhého přístupu tvoří dnes menšinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

