„Ministr zdravotnictví na tom trvá.“ Babiš vysvětlil, proč se musely zavřít trhy

Babiš uvedl, že je mu velmi líto, že se musely zavřít adventní trhy. Dodal, že věc na vládě diskutovali a většina vlády neměla velkou chuť trhy uzavřít, avšak stanovisko resortu zdravotnictví bylo nekompromisní.Vyjádřil pochopení pro to, že jsou lidé naštvaní a dodal, že je to všechny mrzí. Podle jeho slov připravuje ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček kompenzace pro trhovce. Ten o tom informoval již včera na sociální síti.Premiér v demisi zmínil, že tuto vlnu nepředpokládal nikdo. Podle Babiše jsou lockdowny všude, ačkoliv oni jej nechtěli, jelikož prý nic nepřinese.Opět vyzval k očkování: „Očkování je ochrana vašich životů v případě, že dostanete covid a měli byste horší průběh. Je tam desetkrát a možná ještě víc šance, že se z toho dostanete, než nenaočkovaný. Tak na to prosím myslete.“Připomněl také fakt, že covidem se nakazil i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Ten řekl, že má jen mírný průběh, a to právě díky očkování. Babiš zmínil i prezidenta Zemana, který se rovněž nakazil. „Stejně jako pan prezident měl dobrý průběh, protože je třikrát očkovaný.“Nová variantaŘeč přišla také na novou variantu covidu s názvem omikron. Podle Babišových slov má pozitivní žena pouze lehký průběh – vyrážku a zvýšenou teplotu.Podle jeho slov se učinila opatření mezi hygienou a cizineckou policií, aby byla lepší evidence. Vzhledem k tomu, že se jedná o mutaci velmi infekční, vyzval k tomu, aby byli lidé opatrní. „Bohužel ten covid nekončí. Je tady ta nová mutace. My vás budeme průběžně informovat, jak se to vyvíjí. Omezte ale prosím kontakty, to funguje nejlíp. Očkování. Další důkaz, že očkování funguje. A kontakty. Potom to nemůžete chytit,“ dodal.Co se týče promořenosti, v té podle něj stále vedeme. „U nás mělo covid 2 110 274 lidí. To je téměř 20 procent. V takovém Polsku, které má čtyřikrát více obyvatel, jenom 3 487 254. A v Holandsku, které má 17,4 milionu obyvatel 2 577 446. Čím to asi je? Zkuste hádat. Prosím vás, dodržujte ta pravidla. Je to důležité. Děkuji,“ sdělil.Pakliže by se situace na Moravě v nemocnicích horšila a byly by zaplněné, jsou prý připraveni v rámci lůžkové dispečinkové služby realizovat převozy. Zatím naštěstí není žádný požadavek, dodal.Povinné očkováníBabiš se vyjádřil i k povinnému očkování. Řekl, že neví, co udělá příští vláda, zda bude souhlasit s tím, že by se měly povinně naočkovat různé profese jako zdravotníci, sociální služby, pečovatelé, vojáci, hasiči, policisté. Oni však podle jeho slov říkají, že by povinné očkování mělo být zavedeno pro všechny lidi 60+.Uvedl, že vláda pracuje normálně, jako kdyby tu měli být ještě čtyři roky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podle něj dokončuje přípravu na Dukovany, přičemž se mu podle Babiše povedlo za dva roky postavit celý projekt na nohy.V neposlední řadě se Babiš ve svém videu obul do kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika. Ten se nakonec své nominace na funkci dobrovolně vzdal, důvodem byly jeho dřívější podnikatelské aktivity.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

