https://cz.sputniknews.com/20211128/na-slovensku-by-volby-v-listopadu-vyhral-hlas-sd-nasleduji-smer-sd-a-sas-16669909.html

Na Slovensku by volby v listopadu vyhrál Hlas-SD, následují Směr-SD a SaS

Na Slovensku by volby v listopadu vyhrál Hlas-SD, následují Směr-SD a SaS

Z průzkumu agentury Focus pro Televizi Markíza vyplývá, že na Slovensku by volby do Národní rady v listopadu vyhrála opoziční strana Hlas-SD s téměř 20... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-28T15:16+0100

2021-11-28T15:16+0100

2021-11-28T15:16+0100

slovensko

slovensko

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1005/72/10057295_0:511:960:1051_1920x0_80_0_0_552eccd6a234728887ef1e82bbd92bbf.jpg

Dotazovaným Slovákům byla položena následující otázka: „Představte si, že by se parlamentní volby na Slovensku konaly následující víkend. Hlasoval byste? Jestli ano, komu byste dal svůj hlas?“Na prvním místě by skončil opoziční Hlas-SD, který ve své odpovědi uvedlo 19,2 procent dotazovaných. Na druhém místě by s 15 procenty skončil Směr-SD. Třetí s 11,5 procenty by byla koaliční SaS.Naopak propadlo OĽaNO, které by získalo necelých osm procent.Dvoutýdenní lockdownPo dlouhém jednání slovenská vláda nakonec nalezla kompromis. Na dva týdny se vyhlašuje lockdown. Od půlnoci 25. listopadu platí nouzový stav na dobu 90 dní.Ačkoli konsilium odborníků dnes prosazovalo třítýdenní lockdown, vládní opatření počítá pouze s uzávěrou na dobu 14 dní. Kromě toho se na 90 dní vyhlašuje nouzový stav. O dnešním rozhodnutí informoval ministr hospodářství Richard Sulík (SaS).Na Slovensku se zavírají veškeré restaurace a prodejny kromě těch, které prodávají zboží pro základní potřebu. Opatření bude platit již od čtvrtka 25. listopadu.V zaměstnaní bude platit přísný systém OTP (očkování, test, prodělání nemoci). Zaměstnanci, kteří nejsou naočkovaní či neprodělali nemoc, se musí testovat. Podle Sulíka stát proplatí náklady zaměstnavatelům v lednu. Režim povinného testování bude trvat do konce roku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211124/slovenska-vlada-naridila-dvoutydenni-lockdown-16626395.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, volby