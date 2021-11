Nejen covid je nepřítelem StarDance. Pořad pronásledují nekonečné problémy

https://cz.sputniknews.com/20211128/nejen-covid-je-nepritelem-stardance-porad-pronasleduji-nekonecne-problemy-16668432.html

Sobotní taneční večer StarDance byl poznamenán řadou změn. Kvůli covidu se nezúčastnil večera porotce Zdeněk Chlopčík, tanečnice Lenka Nora Návorková chyběla... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Toto benefiční kolo pořadu StarDance bylo ve znamení handicapovaných lidí. V tomto kole se nevypadávalo, porota však páry regulérně hodnotila a body se převáděly do dalšího kola. Pět handicapovaných se stalo patrony soutěžních párů, přičemž se přiblížil divákům i jejich osud.Jako první zatančila zpěvačka Tereza Černochová s Dominikem Vodičkou. Ti tancovali rumbu na píseň Why. Farářka Martina Viktorie Kopecká a její partner Marek Dědík zatančili quickstep.Zpěvák Mirai Navrátil tančil s Terezou Pruckovou, která zaskakovala za Lenku Noru Návorkovou. Televize předtím informovala, že ta se nemůže zúčastnit kvůli bolavým zádům a vyčerpání, avšak později tanečnice informovala, že jí vyšel pozitivní test na covid.Herec Jan Cina a Adriana Mašková tančili tango. Porota byla nadšená, dokonce padly dvě desítky. Z rumby krasobruslaře Tomáše Vernera a Kristýny Coufalové byla také porota ohromená. Ti dostali ještě o jednu desítku víc.Druhá část večera byla věnována speciálnímu společnému vystoupení tanečních dvojic s handicapovanými.Během celého benefičního večera mohli diváci zasílat příspěvky pro Centrum Paraple, které pomáhá vozíčkářům v těžkých životních situacích. Tento díl přinesl změnu v porovnání s těmi minulými, jelikož tehdy tančili vozíčkáři společně s páry. Nyní však páry tančily pro ně a handicapovaní figurovali jako jejich patroni. Na Centrum Paraple se vybralo rekordních téměř 22 milionů korun, což je dosud nejvíce od začátku soutěže.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

