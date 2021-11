https://cz.sputniknews.com/20211128/nemecti-lekari-vyjmenovali-pet-predzvesti-mozkove-mrtvice-16673270.html

Němečtí lékaři vyjmenovali pět předzvěstí mozkové mrtvice

První příznaky mozkové mrtvice se objevují už několik týdnů před samotným záchvatem. Informoval o tom německý časopis Focus s odkazem na berlínské Centrum pro... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Článek s odkazem na německý výzkum podotýká, že varovné příznaky mohou po svém projevení zase zmizet. To ovšem neznamená, že hrozba mrtvice je zažehnána.Prvním příznakem je ochrnutí poloviny těla, jedné ruky nebo nohy. Dalším příznakem může být povysunutí kraje rtu nebo potíže při úsměvu. Kromě toho může docházet i k problémům s mluvením. Řeč může být nejasná nebo nezřetelná – lidé mohou mít problém sestavit větu.Čtvrtým varovným symptomem je náhlá a silná bolest hlavy. Pátou předzvěstí mozkové mrtvice jsou potíže se zrakem, které mohou dokonce vést k oslepnutí.Vědci zdůrazňují, že při vzniku jakéhokoli z těchto symptomů je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.Rizikové skupiny by si rovněž měly pravidelně měřit krevní tlak. Zpozornit by měli i ti, kteří mají nepravidelný puls.Dále vědci tvrdí, že mozková mrtvice postihuje více ženy než muže. Možnou příčinou ale je, že ženy mají delší průměrnou délku života. Zpravidla mozková mrtvice hrozí od 75. roku života.Zabrání káva mrtvici?čínští biologové identifikovali výhody kávy pro mozkové funkce. Studovali údaje 365 682 lidí. Odborníci vybírali ty, kteří se chtěli experimentu zúčastnit v letech 2006 až 2010, údaje dobrovolníků byly evidovány do roku 2020. Na začátku výzkumu Číňané popsali, jak často pijí kávu nebo čaj. Během 14 let se u 5 079 účastníků rozvinula demence a 10 053 postihla mrtvice.Po analýze shromážděných dat vědci dospěli k závěru: u lidí, kteří pijí dva až tři šálky kávy nebo tři až pět šálků čaje denně (nebo pijí celkem až šest šálků obou nápojů denně), je menší pravděpodobnost, že je postihne mrtvice nebo demence. Riziko mrtvice se snížilo o 32 procent a riziko demence o 28 procent.Výsledky byly výrazně horší u těch, kteří tyto nápoje nepili. „Střídmé pití kávy a čaje, samostatně nebo v kombinaci, bylo spojeno s nízkým rizikem mrtvice a demence,“ zdůraznili odborníci a dodali, že tyto nápoje mohou být použity k prevenci onemocnění.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

