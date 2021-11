https://cz.sputniknews.com/20211128/o-nase-zakony-uz-nejde-pekarova-vyvesila-vlajku-eu-a-chtela-vedet-nazor-lidi-to-nemela-delat-16664962.html

O naše zákony už nejde? Pekarová vyvěsila vlajku EU a chtěla vědět názor lidí. To neměla dělat

O naše zákony už nejde? Pekarová vyvěsila vlajku EU a chtěla vědět názor lidí. To neměla dělat

Vlajka Evropské unie je v Poslanecké sněmovně samozřejmost, prohlásila začátkem týdne Markéta Pekarová Adamová. V sobotu se opět ozvala a v komentáři k... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Začátkem týdne se předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) rozhodla upravit interiér jednacího sálu. Kromě tradičního českého znaku se za zády předsedající objevily vlajky České republiky a EU.Reakce byly poněkud rozpačité.„Jsem moc rád, že opět patříme k západní Evropě. Konečně se nemusíme stydět za předsedu PS. Přeji Vám pohodu a zdraví a rovnou páteř,“ vzkázal jeden z uživatelů političce, která mu to odplatila srdíčkem.Mnozí ale tolik naklonění nebyli. Její příspěvek označili za povrchní a bezpředmětný.„Ta vaše politika je jako módní přehlídka..., tam se také předvádí věci, které většinou, v běžném životě, jsou nenositelné. V hledišti převládají emoce údivu a o to vám jde, vyvolávat emoce u lidí, kteří vidí jenom povrchnost a nechají se lehce vnést do pocitu krásy, jistoty a bezpečí, ale pak zjistí, že v těch vašich šatičkách je poněkud zima a že je lepší, aby šaty byly praktické a nositelné za jakýchkoli okolností,“ vzkázala Pekarové Adamové uživatelka.„Fotky tady lítají jen co je pravda, ale naše země je stále v prd*li a vaše přítomnost neslibuje zlepšení. Tohle je politika, kde nejde jen o vás. Z vašich příspěvků, to ale fakt necítím. To jen k zamyšlení, obecně na vás i celou vládu kašlu, protože to je komedie,“ napsal uživatel.„Mě to teda radost nedělá…spíš byste se měla zaměřit na obnovu naší země…všechno rozkradený…o soběstačnosti naší republiky škoda mluvit…vojsko v katastrofickém stavu…ale do řitě EU se poleze nejspíš i v dalších letech…“ obává se další.„No, to je nyní to nejdůležitější,“ konstatovala další uživatelka.„Jděte do háje, řešíte vlajku, místo toho, abyste řešili omezení a zavírající trhy. Řešte hlavně ekonomiku, zavírání firem, restaurací bude vést jen ke krachu živnostníků a dalšímu ekonomickému kolapsu,“ apeloval komentátor.„Je vidět, že řešíte ty nejpodstatnější věci... P.S. Docela mě začíná mrazit z té Vaší tupé oddanosti a nekritičnosti vůči EU...“ stojí v jednom z příspěvků.Někteří počin Pekarové dokonce srovnali s časy minulého režimu. I tehdy po boku české vlajky visel prapor jiný.„Tím chcete symbolizovat, že o naše zákony už až tak moc nejde, že jde o podřízenost EU na věčné časy? Tak to vypadalo za socíku všude, jen vlajka byla česká a sovětská! To vám opravdu nedochází reminiscence pamětníků na tehdejší dobu? Komunisti si to v PS ani tehdy nelajsli! Kdo vám to vlastně dovolil? To jste si odhlasovali, nebo to je jen z vaší iniciativy a hlavy?“ rozohnil se komentátor na Facebooku.Další uživatelka to viděla podobně: „Nevidím to stejně. Příliš mi to připomíná doby minulé, taky se všude cpala sovětská vlajka.“Jiní naopak vyzdvihli, že Evropská unie již není, čím bývala.„Ještě před pár lety bych to viděl správně. Ted si nejsem úplně jistý, jestli je to ta západní Evropa, kam bych dřív chtěl emigrovat. A taky se bojím, abych za pár let nechtěl z té Evropy emigrovat...“ napsal jeden z uživatelů, aniž by specifikoval, kde je onen skanzen svobody, vhodný pro emigraci.„V žádném případě nesouhlasím, EU je zlo!“ zvolal další.Připomeňme, že do nástupu Pekarové Adamové do čela Poslanecké sněmovny v jednacím sále byl pouze velký státní znak společně s malou státní vlajkou na stolku předsedajícího. Vlajka EU dříve visela pouze na budově Sněmovny. Vyvěšení obou vlajek za předsedající má více zdůrazňovat vzájemný vztah ČR a EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

