Obrazy Karla Gotta míří do aukce. Vyvolávací cena začíná na 700 tisících

Karel Gott se umělecky nevyjadřoval pouze zpěvem, ale také maloval. Jeho obrazy jsou pestré s rozmanitými náměty. V pražské Galerii KODL dnes proběhne aukce... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Dnešní aukce začíná v 12:00 na pražském Žofíne. Vyvolávací cena obrazů Lady Carneval a Hurá do přírody začíná na 350 tisících korunách. Dílo Ležící akt s Prahou pak začíná na částce 700 tisíc korun.Dílo Lady Carneval pochází z roku 1993, podle pořadatelů aukce se v něm „odráží opojení krásou ženského těla i koloristická odvaha“. Obraz Hurá do přírody zase organizátoři popisují jako opojnou symfonii plnou výrazné barevnosti. Odhadovaná cena se pohybuje mezi milionem a milionem a půl korun.Na dva miliony by se mohl dostat obraz Ležící akt s Prahou, který zobrazuje Gottovo oblíbené téma ženské figury. Zpěvák dílo vytvořil na začátku devadesátých let.Část získané částky za prodej děl bude věnována Paměti národa a Vojenskému fondu solidarity.Film KarelCelovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Stvořila jej renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová a jeho natáčení trvalo po dobu celého jednoho roku. První klapka k dokumentu Karel padla 22. října 2018. Snímek zachycuje nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor, není všakpřehlídkou jeho nesporné slávy a úspěchů. I přesto jej ale vyobrazuje jako fenoménálního zpěváka, malíře a zároveň milujícího manžela a otce svých dětí.Film byl již dokončen a dosud čekal na své představení veřejnosti. Konečně se však dočkal. V sobotu 18. září měl totiž snímek v Plzni předpremiéru, které se zúčastnila i manželka zesnulého zpěváka Ivana.Od 7. října je film v kinech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

