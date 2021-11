https://cz.sputniknews.com/20211128/osobni-trezor-ma-i-alzbeta-ii-jake-je-jeho-tajemstvi-a-co-v-nem-ukryva-16658979.html

Osobní trezor má i Alžběta II. Jaké je jeho tajemství a co v něm ukrývá?

Mluvčí britské královny Alžběty II. Andrew MacFarlane pro časopis People odhalil tajemství královnina přísně střeženého trezoru. Co myslíte, že obsahuje? 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle McFarlanea obsahuje trezor, do kterého má přístup jen úzký okruh členů královské rodiny, úředně ověřené závěti - královny i jejích příbuzných. V trezoru je ukryto více než 30 dokumentů v zapečetěných obálkách. Když zemře člen rodiny Windsorů, je jeho závěť zveřejněna a obálka se již neukládá do trezoru.Oblíbený steak královnyNehledě na přísnou disciplínu, kterou musí královna Alžběta II. dodržovat v jakékoliv situaci, i ona někdy se někdy uvolní a dopřeje si pořádnou porci zvěřiny. Její nejoblíbenější jídlo je navíc velmi snadné na přípravu. Její Veličenstvo má ráda francouzskou a také britskou kuchyni. Její večeře se většinou skládá z masa nebo ryby a zeleniny.Alžběta II. si pravidelně pochutnává na gaelském steaku – skotské jídlo z masa, které se nejčastěji připravuje ze zvěřiny. Královští kuchaři však odmítají prozradit přesný recept oblíbeného steaku královny. Britští novináři však zjistili jeden z velmi podobných receptů. Proto si i vy teď budete moci připravit oblíbené jídlo Její Výsosti.Jelení maso s tymiánem a červeným vínemCo budete potřebovat?Jak na přípravu?Nechte pánev rozehřát na silném ohni. Přidejte kousek másla a cibuli a smažte dozlatova. Vezměte maso, osolte ho a okořeňte ze všech stran. Poté ho dejte na pánvičku spolu s tymiánem a rozmarýnem. Opékejte maso ze všech stran po dobu šesti minut, tři minuty z každé strany. Když máte maso nakrájené na tenčí plátky, nebo máte rádi málo propečené steaky, můžete maso sundat dřív.Když je maso hotové, zabalte ho spolu s cibulí do alobalu a nechte odpočívat na teplém místě. Na pánvičce opečte česnek po dobu 1 minuty, přidejte červené víno a rybízové želé. Nechte, aby se alkohol vypařil asi na polovinu. Sundejte omáčku z ohně a přidejte zbylý kousek másla, pečlivě promíchejte. Omáčku přeceďte přes síto do misky a přidejte petrželku.Na závěr vybalte jelení maso z alobalu a nakrájejte na plátky o tloušťce jednoho centimetru. Maso by mělo být uvnitř růžové. Servírujte spolu s omáčkou z červeného vína.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

