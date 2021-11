https://cz.sputniknews.com/20211128/polsko-je-pripraveno-financovat-navrat-migrantu-do-vlasti-tvrdi-tamni-premier-16668963.html

Polsko je připraveno financovat návrat migrantů do vlasti, tvrdí tamní premiér

Polsko je připraveno financovat návrat migrantů do vlasti, tvrdí tamní premiér

„Pokud Lukašenko projeví dobrou vůli, okamžitě tento pozitivní signál uznáme a budeme spolupracovat na financování návratu migrantů do jejich domovských zemí v Iráku i jinde. Mělo by to být společné úsilí, ale můžeme jednat velmi rychle a samostatně,“ řekl politik agentuře dpa.Podle Morawieckého musí svou roli sehrát i Evropská unie, protože migranti nemají v úmyslu zůstat v Polsku, ale chtějí se dostat do Německa nebo Nizozemska. „Nechceme však čekat na EU,“ řekl premiér.Politik také poznamenal, že země nyní nepotřebuje pomoc agentury EU pro ochranu hranic Frontex. „Máme 15 000 příslušníků pohraniční stráže a agentura Frontex má až 1 200 příslušníků pohraniční a pobřežní stráže pro všechny vnější hranice EU. Kromě pohraniční stráže máme 15 000 vojáků. Takže máme docela pevnou hranici,“ řekl Morawiecki a dodal, že Polsko chrání EU před novou migrační krizí.Polský premiér Mateusz Morawiecki zkritizoval německou kancléřku Angelu Merkelovou, mj. za telefonát s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.Lukašenko a Merkelová spolu 15. a 17. listopadu dvakrát telefonicky hovořili o migrační krizi na hranicích EU. Merkelová prohlásila, že běloruský vůdce Alexandr Lukašenko je kontaktní osobou v migrační krizi, což však nic nemění na tom, že prezidentské volby v Bělorusku nejsou v SRN považovány za legitimní.Situace na hranicíchV listopadu se u bělorusko-polských hranic vytvořila skupina migrantů, převážně Kurdů, která čítala více než 2 tisíce osob. Migranti se pokusili prolomit hranici s Polskem na hraničním přechodu Bruzgi (Kuźnica na polské straně), ale pokus byl zastaven polskými bezpečnostními složkami za použití speciálních prostředků. Běloruské úřady připravily v blízkosti hraničního přechodu dopravní a logistické centrum pro migranty.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno informovaly o rostoucím počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk uvedl, že není původcem migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

