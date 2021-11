https://cz.sputniknews.com/20211128/pomeje-zazarila-na-fantomu-opery-v-sexy-satech-s-holymi-zady-dokonalost-jasaji-sledujici--16669435.html

Pomeje zazářila na Fantomu Opery v sexy šatech s holými zády! „Dokonalost,“ jásají sledující

Na česká pódia se vrací oblíbený muzikál Fantom Opery, na jehož premiéře nesměly chybět známé osobnosti. Představení si užila i známá česká DJka Andrea Pomeje... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Andrea Pomeje se na svém instagramovém účtu pochlubila fanouškům, jak ji to na Fantomově Opeře moc slušelo. Podle všeho si užila šaty i představení.DJka se však vyjádřila i k samotnému představení: „…jinak FANTOM OPERY je dechberoucí. Mariane Vojtku a Michaelo Štiková, jste továrna na ,zimomriavky’!“ pochvaluje si Pomeje.Pomeje sdílela fotografii v tmavých třpytivých šatech, které odhalily celá záda, jsou však elegantní a přeci svůdné.Za šaty si samozřejmě vysloužila spoustu komplimentů od sledujících. Zněla slova jako „Dokonalost“, „Nádhera“, „Samice“, ozývalo se ze všech stran.„Ty šaty jsou úžasné,“ tvrdí jedna ze sledujících.Někteří však měli za to, že vidí pouze krásnou ženskou v hezkých šatech:„Neznám hezčí ženu,“ praví další sledující.„Dokonalé šaty na dokonalé ženě,“ zní dál.Připomeňme, že premiéra populárního muzikálu Fantom Opery se konala v pátek v Goja Music Hall. Večer byl věnován památce Karla Gotta.Andrea PomejeAndrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorka.Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andreji, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

