Prezident Zeman přes plexisklo jmenoval Petra Fialu premiérem

Prezident Miloš Zeman dnes v zámku na Lánech jmenoval předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu novým premiérem. Slavnostní akt tak proběhl sedm týdnů po... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Jak dříve uváděl Petr Fiala, vlády by se s celým kabinetem chtěl ujmout nejpozději v polovině prosince.Prezident Zeman jmenovací dekret podepsal již v sobotu, následně byl dokument vydezinfikován.Dnešní slavnostní akt byl silně ovlivněn hygienickými podmínkami pro kontakt s prezidentem, u kterého ve čtvrtek test odhalil onemocnění covid-19. Zemanova izolace tak ovlivnila i podobu aktu. Hrad dnes dopoledne předem informoval, že prezident bude oddělen speciální stěnou, zároveň byl zajištěn vizuální a zvukový kontakt.Prezident Fialu jmenoval v jedné místnosti za plexisklem. Díky dvěma vchodům do místnosti vznikl oddělený průhledný výklenek, díky kterému Zeman Fialu viděl, ale zároveň nedošlo k žádnému bližšímu kontaktu obou státníků.Všechny přítomné osoby měly nasazeny respirátory třídy FFP3.Prezident Zeman již zítra přijme první kandidáty na ministry. Posledního kandidáta by měl přijmout 13. prosince.Po jmenování má Fiala se Zemanem probrat harmonogram jmenování vlády. Prezident se v Lánech chtěl setkat s adepty na ministry.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

