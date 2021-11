https://cz.sputniknews.com/20211128/seznam-zbrani-dodavanych-z-usa-ukrajine-roste-prohlasil-rusky-velvyslanec-ve-washingtonu-16665494.html

Seznam zbraní dodávaných z USA Ukrajině roste, prohlásil ruský velvyslanec ve Washingtonu

Seznam zbraní dodávaných z USA Ukrajině roste, prohlásil ruský velvyslanec ve Washingtonu

Ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov informoval, že seznam zbraní dodávaných USA na Ukrajinu roste. 28.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-28T10:47+0100

2021-11-28T10:47+0100

2021-11-28T10:47+0100

svět

rusko

usa

diplomacie

anatolij antonov

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/784/90/7849082_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_190726f4f70ca62c3bc9700db9a5f580.jpg

Antonov dodal, že „se pořád mluví o tom, že jde o obranné zbraně“.Washington nedokáže poskytnout jasnou odpověď na otázku, jak může přispět k urovnání na Ukrajině, řekl Antonov.Sankce proti RuskuSankce USA proti Rusku nejsou zrušeny, i když fikce s ruským zásahem do prezidentských voleb v roce 2016 byla vyvrácena, řekl ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov. „Domeček z karet“ obvinění na adresu Ruska ohledně zásahu do voleb se již zbořil, přišli noví lidé, kteří říkají absolutní opak o tom, co se stalo v roce 2016, řekl Antonov.Zdůraznil, že „se sankční politika nemění, sankce nejsou zrušeny“, ale politici „vyvracejí“ informace ve vlastní prospěch, a mluví o nutnosti vyhlášení nových sankcí.Rusofobie neslábneDokud ve stycích mezi Ruskem a USA nedojde k přechodu kvantitativních změn ve změny kvalitativní, je Moskva pro Washington stejně jako dřív nepřítelem, řekl ruský velvyslanec v USA Antonov.„Americká administrativa nezměnila svůj negativní vztah k nám. I nadále nás považuje za nepřátele. Chtějí s námi mluvit jenom o otázkách, které zajímají USA,“ řekl v pořadu Solovjov Live.27 ruských diplomatů má opustit USA 30. ledna, sdělil Antonov.Podle jeho slov manželky diplomatů zbavují akreditace, dětem neposkytují víza. Antonov to nazval politikou odloučení rodin ruských diplomatů a poznamenal, že USA deklarují pečlivý vztah k rodinným tradicím.Pozitivní signály v kybernetické bezpečnostiAnatolij Antonov v komentáři k jednáním s USA o kybernetické bezpečnosti sdělil, že se objevily první pozitivní signály.„Konala se čtyři kola konzultací o kybernetické bezpečnosti,“ řekl diplomat. Dodal, že „se objevily první výhonky pozitivního výsledku v této sféře“.Summit pro demokraciiSummit pro demokracii svolávaný USA je zaměřen proti Rusku a Číně. Washington se pokouší učit Moskvu a Peking, jak mají žít, řekl velvyslanec RF v USA Anatolij Antonov. Diplomat považuje za škodlivou iniciativu USA o svolání tohoto summitu.USA pozvaly na summit pro demokracii plánovaný na 9. a 10. prosince 110 zemí, ale nepozvaly ani Rusko, ani Čínu. V seznamu pozvaných je ale Tchaj-wan, který USA, stejně jako jiné země, formálně považují za součást „jedné Číny“.Čína rozhodně odmítá myšlenku mezinárodního summitu pro demokracii, který se má konat v prosinci z iniciativy USA. Vyvolá to ideologickou konfrontaci, která odporuje rozvoji současného světa, uvádí se ve společném článku velvyslanců RF a ČLR Anatoije Antonova a Čchin Kanga, který byl zveřejněn v National Interest.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211127/usa-mohou-omezit-cviceni-v-evrope-aby-se-nehadaly-s-ruskem-16656602.html

https://cz.sputniknews.com/20211126/ruske-ministerstvo-zahranici-vyzyva-berlin-a-pariz-k-pokracovani-v-reseni-konfliktu-na-ukrajine-16653172.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, diplomacie, anatolij antonov, sankce