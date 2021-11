https://cz.sputniknews.com/20211128/slovensky-ministr-financi-vesti-prodlouzeni-lockdownu-a-ostre-zkritizoval-opozici-kvuli-ockovani-16670938.html

Slovenský ministr financí věští prodloužení lockdownu a ostře zkritizoval opozici kvůli očkování

Slovenský ministr financí věští prodloužení lockdownu a ostře zkritizoval opozici kvůli očkování

Slovenský ministr financí a bývalý premiér Igor Matovič má za to, že epidemická situace na Slovensku se do Vánoc nezlepší a bude nutné lockdown prodloužit... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Ministr financí si myslí, že Slovensko zatím pandemii zvládá a nevyčnívá mezi okolními státy, je tady ale prostor pro zlepšení. Z pohledu obětí nemoci a ekonomických důsledků poznamenává zbytečné škody.Považuje za rozumné řídit se radami odborníků, a ti teď radí uzavřít školy. Matovič si myslí, že pokud k tomu nedojde, bude to chyba. Argumentoval tím, že Slovensko má dvojnásobný počet infikovaných školáků ve srovnání s jinými státy. Školy označil za „semeniště koronaviru“.Kriticky se vyjádřil ke koaličnímu hnutí SaS, které zamítlo návrh na uzavření škol.„My jsme tím pádem nemohli ani hlasovat, protože vyhrožovali, že odejdou z koalice,“ uvedl Matovič. Za nezodpovědné považuje i to, že děti nemusely nosit během výuky roušky. Na dotaz, zda dojde k plošnému uzavírání škol po Novém roce, odpověděl, že nechce předbíhat.Řeč přišla na lídra opozičního Směru-SD Roberta Fica, šéfa Hlasu-SD Petera Pellegriniho a také lídra ĽSNS Mariana Kotlebu, a to zejména v otázce očkování. Opozici kritizoval za to, že nepomáhá při motivaci lidí nechat se očkovat. Matovič považuje za důležité motivovat k očkování ty, kteří byli ovlivněni různými výmysly, které se kolem očkování šíří.Zdůraznil, že otázkou motivace k očkování se má zabývat ministerstvo zdravotnictví. Nevyhnul se ani kritice slovenského ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského. Podle Matoviče teď bude sklízet plody své práce. Jeho předchůdce si během pandemie podle Matoviče vedl lépe. Na jeho návrat by ale nebyla politická vůle a změna ministra resortu v době vrcholící třetí vlny by bylo neodpovědné.Slovenská vláda vyhlásila lockdown24. listopadu po dlouhém jednání slovenská vláda nařídila dvoutýdenní lockdown. Nouzový stav platí 90 dní. Na Slovensku se zavřely veškeré restaurace a prodejny kromě těch, které prodávají zboží pro základní potřebu. Opatření platí již od čtvrtka 25. listopadu.V zaměstnání bude platit přísný systém OTP (očkování, test, prodělání nemoci). Zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní či neprodělali nemoc, se musí testovat. Školy se budou zavírat jako poslední. SaS dále souhlasila s tím, aby testování na školách bylo povinné. Školy tudíž zatím zůstanou otevřené, ale pokud se situace zhorší, tak žáci zůstanou doma.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

