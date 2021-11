https://cz.sputniknews.com/20211128/svycari-se-v-referendu-vyslovili-pro-zavedeni-covid-certifikatu-16673494.html

Švýcaři se v referendu vyslovili pro zavedení covid certifikátů

Švýcaři se v referendu vyslovili pro zavedení covid certifikátů

Podle průzkumu 62 % švýcarských voličů v nedělním referendu souhlasilo se zavedením covid certifikátů, které budou vydávány osobám očkovaným, negativně... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Otázka položená v referendu zněla, zda švýcarští občané podporují změny federálního zákona „O právních základech pro reakci na pandemii covid-19“ přijatého v březnu, které rozšiřují státní finanční pomoc podnikům a jednotlivcům postiženým pandemií a také právně potvrzují požadavek úřadů na covid certifikáty.Podle výsledků hlasování podpořilo iniciativu 61,85 procenta Švýcarů a 38,15 procenta bylo proti.Současně se zavedení očkovacích průkazů nesetkalo s pochopením ve dvou z 26 švýcarských kantonů a polokantonů: více než 51 % obyvatel kantonu Schwyz a téměř 56 % obyvatel polokantonu Appenzell Innerrhoden bylo proti této iniciativě.Referendum se konalo v souvislosti s rostoucím počtem nakažených ve Švýcarsku a s identifikací nového, nebezpečnějšího kmene viru, který dostal název omikron. Navzdory nárůstu počtu nakažených a zavedení lockdownu v sousedních zemí švýcarská vláda tento týden zatím odmítla posílit omezující opatření v celé zemi a ponechala rozhodování na kantonech.Konec pandemiePrezident USA Joe Biden prohlásil, že odhalení nového kmenu koronaviru potvrzuje nutnost zrušit omezení na duševní vlastnictví vakcín. Pandemie podle něj neskončí, dokud nebude očkování provedeno po celém světě.„Zprávy o nové variantě (koronaviru) nám mají ukázat jasněji než kdykoli předtím, že pandemie neskončí, dokud se nestane vakcinace globální,“ uvádí se v Bidenově prohlášení, které rozšířila tisková služba Bílého domu. Biden podotkl, že výzva ke zrušení práva duševního vlastnictví na vakcíny se stává aktuálnější.„Vyzývám země, které se sejdou příští týden na ministerskou poradu Světové obchodní organizace, aby odpověděly na výzvu USA ke zrušení ochrany duševního vlastnictví na vakcíny proti covidu, aby se mohly vyrábět po celém světě. Podpořil jsem toto stanovisko v dubnu; dnešní zpráva potvrzuje význam rychlého postupu vpřed,“ prohlásil prezident USA.Svět momentálně děsí nová varianta koronaviru, která dostala název omikron. Mnoho států již reaguje tím, že buď úplně zavírá hranice cizincům, jako to učinil například Izrael, či zpřísněním podmínek. Kvůli nové potenciálně rizikové variantě koronaviru se mění v ČR cestovatelská pravidla. Češi po návratu z některých jihoafrických zemí musí nově minimálně na deset dnů do izolace.Nová jihoafrická varianta dostala název omikron. Kromě Jihoafrické republiky se tento kmen objevil i v dalších zemích. Odborníci se domnívají, že by mohla být nakažlivější než současné varianty covidu-19. Země po celém světě, včetně Evropské unie, omezují vstup na své území právě ze zemí jižní Afriky. Výskyt této nové varianty byl potvrzen i v České republice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

