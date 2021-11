https://cz.sputniknews.com/20211128/tesili-jste-se-na-svarak-ale-kvuli-zrusenym-trhum-si-ho-nemuzete-doprat-pripravte-si-ho-doma-16669198.html

Těšili jste se na svařák, ale kvůli zrušeným trhům si ho nemůžete dopřát? Připravte si ho doma

Těšili jste se na svařák, ale kvůli zrušeným trhům si ho nemůžete dopřát? Připravte si ho doma

Na dnešní den připadá první adventní neděle, Vánoce se tak nezadržitelně blíží. K tomuto období patří nepochybně i svařené víno. Bohužel špatná koronavirová...

Neodolatelná vůně sladkého, kořeněného svařeného vína… znamení, že Vánoce jsou už za dveřmi. Tento nápoj tradičně spojený s Vánocemi budeme muset zřejmě venku oželet. Vláda totiž rozhodla o zrušení vánočních trhů a zakázaná je i konzumace alkoholu na veřejnosti. Doma si však tuto dobrotu můžete připravit stále. Jak na to?Přinášíme vám dokonalý recept na přípravu lahodného svařeného vína s odbornými radami šéfkuchaře.Svařené víno je tak oblíbeným nápojem, že si ho lidé vychutnávají už od dob starých Římanů, kteří poprvé použili kořeněné horké víno, aby se v zimě zahřáli.Obliba tohoto teplého vinného nápoje rostla po celé Evropě, včetně Německa, kde se mu začalo říkat Glühwein.Máme pro vás několik tipů, jak si doma připravit dokonalé vánoční svařené víno.Budete potřebovat:Pokud chcete silnější nápoj, můžete také experimentovat s přidáním další kapky alkoholu.Přidáním další kapky rumu či brandy svařené víno oživíte; pomeranče můžete dokonce namočit do lihoviny přes noc, abyste získali výraznější chuť. Na druhou stranu, chcete-li, aby byl nápoj méně alkoholický, můžete přidat pomerančovou šťávu, brusinky nebo granátové jablko, které víno ještě více zředí. Pokud chcete přidat další ovoce, skvěle se hodí nakrájené švestky.Šéfkuchař společnosti Humble Grape, Dane Barnard, se s vámi podělí o své tipy na dokonalé svařené víno.Víno vylijte do středně velkého hrnce. Vymačkejte do vína šťávu z pomeranče. Přidejte koření a cukr a vařte na sporáku, dokud se nezačne vařit. Víno ale nevařte, jinak se z něj odpaří alkohol a skončíte se svařeným vinným sirupem - k rozvonění koření a zahřátí nápoje postačí mírný var. Poté sundejte z ohně, vyndejte všechny suché přísady pomocí cedníku a nalijte.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

