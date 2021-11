https://cz.sputniknews.com/20211128/u-pardubic-vlak-srazil-a-usmrtil-muze-16664818.html

U Pardubic vlak srazil a usmrtil muže

U Pardubic vlak srazil a usmrtil muže

Osobní vlak dnes na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu srazil a usmrtil muže. Ke střetu došlo kolem 05:45 v úseku mezi pardubickým hlavním nádražím... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

Ranní nehoda omezila dopravu na hlavním koridoru, provoz trati musel být sveden na jednu ze dvou kolejí. Vlaky mohly nabírat zpoždění až 20 minut.Ke střetu osoby s vlakem došlo před šestou hodinou ranní v úseku mezi pardubickým hlavním nádražím a Kostěnicemi. České dráhy následně zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi Chocní a Pardubicemi.Podle vyšetřujících policistů by se mohlo jednat o sebevraždu.Tragédie ve Valašském MeziříčíVe Valašském Meziříčí ve čtvrtek 18. listopadu v podvečer vlak srazil dvě děti. Jedno z dětí zemřelo na místě. Druhé bylo transportováno do nemocnice vrtulníkem, jeho stav byl kritický.K nehodě došlo krátce po 17. hodině v bodu, kde železnice kříží ulici Hranická.Policejní mluvčí Monika Kozumplíková pro Novinky uvedla, že vlak srazil dvě nezletilé osoby a na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Dodala, že vzhledem k věku osob nebudou poskytnuty žádné další informace.Jednat by se mělo o dva chlapce, jejich zranění byla velmi vážná, a proto na místě zasahoval i vrtulník.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

