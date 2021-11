https://cz.sputniknews.com/20211128/v-britanii-se-polekali-katastrofy-kterou-rusko-zpusobi-zapadu-16673789.html

V Británii se polekali „katastrofy“, kterou Rusko způsobí Západu

V Británii se polekali „katastrofy“, kterou Rusko způsobí Západu

Rusko-čínská vojenská spolupráce hrozí západním zemím katastrofálními následky, řekla listu The Sun Isabel Sawkinsová, výzkumná pracovnice Henry Jackson... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

V komentáři k nedávnému rozhodnutí rozšířit vojenskou spolupráci mezi Moskvou a Pekingem expertka varovala USA před rizikem ztráty pozice na světové scéně.Podle Sawkinsové není nebezpečím pro Západ pouze ekonomická síla Číny, ale také rozsah její moci.Článek však připouští, že Moskva a Peking prohlubují spolupráci na pozadí amerických cvičení v blízkosti ruských hranic. Tuto půdu však autorka stále označuje za „imaginární“ a obviňuje Rusko z přípravy vojenské invaze na Ukrajinu.Expertka dodala, že spojenectví Moskvy a Pekingu ohrožuje i Evropu jako spojence Washingtonu. „Amerika nebude schopna bojovat s Ruskem a Čínou sama. Bude potřebovat pomoc svých západních partnerů a myslím, že budeme mezi prvními, na koho se obrátí,“ vysvětlila.„Ruské invaze“V poslední době se v západních médiích a v Kyjevě znovu objevují předpovědi o „ruské invazi“ na Ukrajinu. Západní zpravodajské služby varovaly Ukrajinu před údajně hrozící agresí Moskvy ve snaze destabilizovat situaci v zemi. Informovaly o tom 14. listopadu noviny Financial Times s odvoláním na slova náměstkyně ministra obrany Ukrajiny Anny Maljarové.Externí poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč řekl, že Ruská federace by na pozadí napětí na hranicích Běloruska a EU mohla „přejít do ofenzívy“ proti Ukrajině. Arestovyč označil tuto situaci za „špatnou“ a poukázal také na to, že úroveň vojenského nebezpečí je podobná úrovni z konce roku 2013 – začátku roku 2014, kdy se Rusko „připravovalo k obsazení Krymu“.Bývalý ukrajinský generální prokurátor Svjatoslav Piskun v tentýž den prohlásil, že Rusko by údajně mohlo zahájit válku s Ukrajinou na pozadí situace s migranty na bělorusko-polské hranici. Podle jeho názoru, když Ukrajina nebude pouštět migranty, Rusko je začne chránit bojem s Ukrajinou.Kreml tato prohlášení označil za cílenou informační kampaň s cílem vyvolat napětí, v níž je Rusko prezentováno jako strana ohrožující proces urovnání konfliktu v Donbasu. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov znovu zdůraznil, že Moskva nemá žádné agresivní plány a nehodlá na nikoho útočit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

