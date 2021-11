V listopadu by volby skončily nerozhodně. Spolu a ANO by získaly téměř třicet procent

https://cz.sputniknews.com/20211128/v-listopadu-by-volby-skoncily-nerozhodne-spolu-a-ano-by-ziskaly-temer-tricet-procent-16671094.html

Kantar CZ průzkum zpracoval pro Českou televizi. V první variantě se zabýval preferencemi, že by se v listopadu voleb účastnily stejné subjekty jako v říjnových volbách. Potom by 28 procent získaly hnutí ANO a koalice SPOLU. Se ziskem 17 procent by následovala koalice Pirátů a Starostů. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostala SPD s 9,5 procenty.Pokud by politické strany a hnutí kandidovaly samostatně, bylo by na tom nejlépe hnutí ANO s 27 procenty hlasů. Druhá by skončila ODS s 15,5 procenty, následují Starostové (13 %) a SPD (9,5). Piráti by získali osm procent a TOP 09 sedm procent hlasů.Z výsledků výzkumu tak vyplývá, že koalice SPOLU si drží přízeň voličů jednotlivých stran. Naopak koalice Pirátů a Starostů je na tom opačně. Dnes by asi třetina voličů Starostů již nepodpořila společnou koalici s Piráty.Volby na SlovenskuZ průzkumu agentury Focus pro Televizi Markíza vyplývá, že na Slovensku by volby do Národní rady v listopadu vyhrála opoziční strana Hlas-SD s téměř 20 procenty hlasů. Následoval by Směr-SD a SaS.Dotazovaným Slovákům byla položena následující otázka: „Představte si, že by se parlamentní volby na Slovensku konaly následující víkend. Hlasoval byste? Jestli ano, komu byste dal svůj hlas?“Na prvním místě by skončil opoziční Hlas-SD, který ve své odpovědi uvedlo 19,2 procent dotazovaných. Na druhém místě by s 15 procenty skončil Směr-SD. Třetí s 11,5 procenty by byla koaliční SaS.Naopak propadlo OĽaNO, které by získalo necelých osm procent.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

