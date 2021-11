https://cz.sputniknews.com/20211128/v-praze-zacal-dalsi-protest-iniciativy-chcipl-pes-16668735.html

V Praze začal další protest iniciativy Chcípl PES proti opatřením vlády

V Praze začal další protest iniciativy Chcípl PES proti opatřením vlády

Iniciativa Chcípl PES dnes na pražské letenské pláni organizuje další protest proti protikoronavirovým opatřením. Akce začala ve 13. hodin a s projevem... 28.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-28T13:30+0100

2021-11-28T13:30+0100

2021-11-28T13:32+0100

česko

demonstrace

opatření

otevřeme česko - chcípl pes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/13265545_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_44fc0a45eacb403130e3e7bf6390d38b.jpg

Akce se koná pod názvem Festival odvahy a svobody.Kromě zmíněné Trikolóry a Švýcarské demokracie se budou na protestu podílet Manifest nebo hnutí Volný blok. Protestní akce by měla probíhat od 13.00 do 17.00.Šéf hnutí Manifest David Tesař se již dříve zmínil o tom, že na akci si lidé budou moci promluvit s právníky i lékaři, kteří budou odpovídat na jejich otázky ohledně epidemické situace i o tom, jak čelit protiepidemických opatřením, přijímaným ze strany vlády.Hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES má v plánu organizovat další protesty na Štědrý den i na Silvestra. Naposledy se demonstrace pod jejich záštitou konala v pondělí u Pražského hradu. Přibližně 150 protestujících se následně prošlo Prahou s požadavkem svobody pro neočkované. Protesty se konaly i při příležitosti 17. listopadu. Odpůrci opatření se sešli na Staroměstském náměstí v počtu asi 10 tisíc. Protestující nedodržovali žádná opatření, neměli roušky a nedodržovali rozestupy. Policie je proto několikrát vyzvala, aby dodržovali opatření.Zmiňme, že iniciativa Chcípl PES vznikla na znak nesouhlasu s opatřeními, která omezovala provoz restaurací. Politické hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES následně kandidovalo ve volbách do Poslanecké sněmovny, kde získalo 0,4 procenta hlasů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211120/na-protestech-v-parizi-doslo-k-potyckam-byly-zraneny-dve-osoby--16579287.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

demonstrace, opatření, otevřeme česko - chcípl pes