Vánoční pečení: Připravte si opilý anglický keks se sušeným ovocem

Vánoční pečení: Připravte si opilý anglický keks se sušeným ovocem

Blíží se nejhezčí svátky roku – Vánoce a Nový rok. Většina dětí se nemůže dočkat dárečků, dospělí se asi spíš těší na různé dobroty. V Anglii jsou s Vánoci...

Je zvykem, že před pečením se ovoce namočí do alkoholu: rumu, koňaku nebo likéru. Sušeného ovoce je v tomto receptu dokonce víc než těsta. Specifika pečeného keksu s ovocem spočívá v tom, že chlebíček potírají alkoholem během jednoho až tří týdnů. Díky tomu vydrží až tři měsíce.Vánoční keks má také tradiční zdobení: zdobí ho marcipánem, což je směs mandlové mouky a cukru moučky spojená cukrovým sirupem nebo vaječným bílkem.Dnes si s vámi připravíme trochu zjednodušenou verzi tohoto dezertu, jehož autorkou je cukrářka Anna Felikovová. V našem keksu budeme ovoce namáčet do rumu, ale potírat ho alkoholem nebudeme, rovněž se obejdeme bez marcipánu.Když se řekne vánoční pečení, každému se hned vybaví tradiční cukroví, a samozřejmě typické koření, jako je skořice, muškátový oříšek, koriandr, zázvor, hřebíček, kardamom, samozřejmě, že jimi nic nezkazíte. Ještě jedna dobrá rada: Bude nejlepší, když jsou při pečení všechny ingredience přibližně stejné teploty. Před pečením je proto vytáhněte o několik hodin dřív z lednice.Co budete potřebovat na přípravu?sušené ovoce:Na polevu:Postup pečení:Den před pečením namočte sušené ovoce do rumu, čím déle se bude ovoce marinovat v alkoholu, tím lépe. Kromě rumu můžete brát jakýkoliv jiný tvrdý a voňavý alkohol.Při pečení spolu prosejte všechny suché ingredience, s výjimkou cukru. Máslo pokojové teploty rozšlehejte spolu s cukrem a medem do bohaté pěny. Když směs zdvojnásobila svůj objem, začněte postupně přidávat vejce a pokračujte ve šlehání. Toto je ten nejlepší okamžik, když se voda pojí s tukem a vytváří se emulze. Měli byste dostat hladkou, hezkou a homogenní masu.Poté je řada na suché ingredience. Nakonec přidejte sušené ovoce s pomeranči. Připravte si formu na pečení a rovnoměrně rozdělte těsto. Pečte chlebíček v předem rozehřáté troubě po dobu 50-55 minut při teplotě 170 stupňů Celsia.Teď si připravíme směs na navlhčení chlebíčku: Spojte všechny ingredience, kromě alkoholu a přiveďte k varu. Odstavte a přidejte rum. Navlhčete chlebíček a dodržujte pravidla kontrastu teplot.Přišla řada na polevu: Citronovou a pomerančovou šťávu rozehřejte v kastrolku a přidejte cukr moučku. Když chlebíček vystydne, ozdobte ho horkou polevou (64 stupňů). Poleva ochrání chlebíček od ztráty vlhkosti. Když však neplánujete uskladňovat chlebíček déle než 14 dní, můžete se obejít i bez polevy. Chlebíček můžete uskladňovat při pokojové teplotě v sáčku. Zdobení je na vás a vaší fantazii.Dobrou chuť!Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

