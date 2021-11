https://cz.sputniknews.com/20211128/vyzva-k-ockovani-prisla-na-slovensku-i-od-trech-byvalych-prezidentu-16674897.html

Výzva k očkování přišla na Slovensku i od třech bývalých prezidentů

Výzva k očkování přišla na Slovensku i od třech bývalých prezidentů

Bývalí prezidenti Slovenské republiky vyzývají občany k očkování, které označují za úspěšnou možnost, jak bojovat s pandemií. Mluví přitom o odpovědnosti...

„My, bývalí prezidenti SR, se obracíme s výzvou na všechny občany naší Slovenské republiky. Covid-19 útočí stále s větší silou a dnes máme nejúčinnější možnost, jak s tím úspěšně bojovat - očkovat se,“ uvedli.Poděkovali všem, kteří se už nechali naočkovat. Zároveň vyzvali ty, kterým v tom zdravotně nic nebrání, aby se dali co nejdříve očkovat. Připomeňme, že 24. listopadu po dlouhém jednání slovenská vláda nařídila dvoutýdenní lockdown. Nouzový stav platí 90 dní. Na Slovensku se zavřely veškeré restaurace a prodejny kromě těch, které prodávají zboží pro základní potřebu. Opatření platí již od čtvrtka 25. listopadu.V zaměstnání bude platit přísný systém OTP (očkování, test, prodělání nemoci). Zaměstnanci, kteří nejsou očkovaní či neprodělali nemoc, se musí testovat. Školy se budou zavírat jako poslední. Strana SaS dále souhlasila s tím, aby testování na školách bylo povinné. Školy tudíž zatím zůstanou otevřené, ale pokud se situace zhorší, tak žáci zůstanou doma.Prognóza situaceK věci se vyjádřil i slovenský ministr financí a bývalý premiér Igor Matovič. Podle něj se epidemická situace na Slovensku do Vánoc nezlepší a bude nutné lockdown prodloužit. Rozhodnutí však bude přijímat vláda. Ministr financí si myslí, že Slovensko zatím pandemii zvládá a nevyčnívá mezi okolními státy, je tady ale prostor pro zlepšení. Z pohledu obětí nemoci a ekonomických důsledků však hovoří o zbytečných škodách.Považuje za rozumné řídit se radami odborníků, a ti teď radí uzavřít školy. Matovič si myslí, že pokud k tomu nedojde, bude to chyba. Argumentoval tím, že Slovensko má dvojnásobný počet infikovaných školáků ve srovnání s jinými státy. Školy označil za „semeniště koronaviru“.Zdůraznil, že otázkou motivace k očkování se má zabývat ministerstvo zdravotnictví. Nevyhnul se ani kritice slovenského ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského. Podle Matoviče teď bude sklízet plody své práce. Jeho předchůdce si během pandemie podle Matoviče vedl lépe. Na jeho návrat by ale nebyla politická vůle a změna ministra resortu v době vrcholící třetí vlny by byla neodpovědná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

