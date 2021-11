https://cz.sputniknews.com/20211129/antivirus-schvalen-o-nahradu-mezd-mohou-zadat-podniky-zpetne-od-listopadu-16682135.html

Antivirus schválen. O náhradu mezd mohou žádat podniky zpětně od listopadu

V pondělí vláda schválila, že firmy s omezením výroby a služeb kvůli epidemii koronaviru budou moci opět čerpat příspěvky na náhrady mezd z programu Antivirus...

Podniky mohou o příspěvky žádat od 1. listopadu. Maláčová by chtěla, aby program běžel do února. Na tiskové konferenci Maláčová konstatovala, že MPSV je schopno pokrýt 1,4 miliard korun z vlastního rozpočtu, zejména se jedná o evropské peníze. „Teprve se ale ukáže, jak bude program finančně náročný. Nedochází k zásadnímu omezení ekonomiky, takže to bude méně něž v minulosti,“ sdělila.O zprávě informovala také šéfka resortu financí Alena Schillerová. „Vláda právě schválila obnovení Antiviru B. Covidovou pandemií poškozené firmy tak budou moci zpětně od 1. listopadu znovu čerpat příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, a to nejvýše do 29 000 Kč. Antivirem jsme už celkově podpořili téměř 74 300 firem za zhruba 50 mld. Kč,“ napsala.Situace v ČRV neděli bylo potvrzeno 9 292 případů koronaviru. Jedná se o nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie v Česku. Roste i počet hospitalizovaných. Epidemie podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška oslabí nejdříve v polovině prosince.Česko zažívá největší vlnu koronaviru za celou dobu trvání epidemie. Po dvoudenním mezitýdenním poklesu bylo v neděli zaznamenáno 9 292 případů nákazy, což je zhruba o 1 000 nakažených více než před sedmi dny. Přitom za včera laboratoře provedly o 7 tisíc méně testů než před týdnem. Incidenční číslo je na hodnotě 1 201.Za celý minulý týden bylo odhaleno 128 510 případů nákazy, což je zhruba o 21 tisíc více než o týden dříve. Celkem je v současné době nakaženo přes 264 tisíc lidí, což je zdaleka největší počet aktuálně nemocných. Celkem se za dva roky trvání epidemie koronavirem nakazilo přes 2,1 milionu lidí.Opět začal růst počet hospitalizovaných. V nemocnicích je nyní 5 804 pacientů, což je o 400 více než minulou neděli. V těžkém stavu je 947 pacientů. Za minulý týden s covidem-19 zemřelo 635 lidí. Celkem má covid-19 na svědomí téměř 33 tisíc lidských životů.Nejhorší je situace v Olomouckém kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 1 641 nakažených, Zlínském kraji s incidencí 1 557, Jihomoravském kraji s incidencí 1 419 a Moravskoslezském kraji s incidencí 1 411. Nejlépe je na tom naopak Karlovarský kraj s incidencí 469.Dokončené očkování má 6,34 milionu lidí neboli 59,3 % obyvatel. Posilující dávku dostalo celkem 788 292 lidí neboli zhruba 55 % lidí, kteří se nechali naočkovat před šesti měsíci.Připomeňme, že kvůli sílící epidemii vláda minulý týden vyhlásila od půlnoci na pátek nouzový stav na 30 dní. O víkendu se v Česku potvrdila ještě nakažlivější africká varianta koronaviru omikron.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

