Gamalejův ústav podal žádost o studii vakcíny pro děti od šesti let

Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji předložil podklady pro výzkum vakcíny proti koronaviru pro děti od šesti let, uvedl... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-29T20:10+0100

2021-11-29T20:10+0100

2021-11-29T20:10+0100

„Dnes ráno jsme již předložili dokumenty pro děti ve věku 6-11 let,“ řekl novinářům. Kromě toho Gincburg vyzval k povinnému zařazení dětské vakcíny do národního očkovacího kalendáře.Koncem listopadu byla v Rusku schválena vakcína proti covidu-19 pro mladistvé ve věku 12-17 let. Byla pojmenována Gam-COVID-Vac M neboli Sputnik M. Jak vysvětlil Alexej Kuzněcov, náměstek ministra zdravotnictví, očkování bude dětem poskytováno dobrovolně a pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.Šéf resortu zdravotnictví Michail Muraško později upřesnil, že Sputnik M bude do oběhu zaveden do tří týdnů. Gam-COVID-Vac M se stejně jako Sputnik V skládá ze dvou složek, které se podávají s odstupem 21 dní, uvedlo ministerstvo.Sputnik V a Sputnik Light zůstávají účinné proti novému kmeni koronaviru s názvem omikron. I přesto je však Gamalejův ústav podle protokolů začal upravovat. Informoval o tom Ruský fond přímých investic.„Na základě existujících protokolů pro okamžitý vývoj verzí vakcín proti rizikovým kmenům již (Gamalejův ústav; pozn. red.) zahájil vývoj nové verze vakcíny Sputnik přizpůsobené pro omikron,“ uvádí se v prohlášení.Jak uvedl fond, je nepravděpodobné, že by taková úprava byla nutná. V tomto případě by však nová verze Sputniku mohla být připravena k sériové výrobě za 45 dní.Konec pandemiePrezident USA Joe Biden prohlásil, že odhalení nového kmenu koronaviru potvrzuje nutnost zrušit omezení na duševní vlastnictví vakcín. Pandemie podle něj neskončí, dokud nebude očkování provedeno po celém světě.„Zprávy o nové variantě (koronaviru) nám mají ukázat jasněji než kdykoli předtím, že pandemie neskončí, dokud se nestane vakcinace globální,“ uvádí se v Bidenově prohlášení, které rozšířila tisková služba Bílého domu. Biden podotkl, že výzva ke zrušení práva duševního vlastnictví na vakcíny se stává aktuálnější.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

