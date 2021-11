https://cz.sputniknews.com/20211129/helena-vondrackova-dostala-oceneni-zaslouzi-si-kilovou-medaili-za-vsechny-ty-pisne-tvrdi-fanousci-16684315.html

Helena Vondráčková dostala ocenění. Zaslouží si kilovou medaili za všechny ty písně, tvrdí fanoušci

Helena Vondráčková dostala ocenění. Zaslouží si kilovou medaili za všechny ty písně, tvrdí fanoušci

Populární zpěvačka Helena Vondráčková se na sociální síti pochlubila, že dostala Zlatou českou dvanáctku, což je cena Dvojky a regionálních stanic Českého... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Vondráčková zveřejnila video na Instagramu, na kterém si toto ocenění přebírá. „Jsem strašně ráda, že zrovna písnička Dokonalá krása, kterou miluju, a napsal ji Ondra Soukup s Gábinou Osvaldovou, tak že dostala toto ocenění. A moc si toho vážím,“ uvedla ve videu Vondráčková.Její fanoušci byli takovou zprávou pochopitelně velice potěšení. „Ona si zaslouží kilovou medaili za všechny ty písničky, které tak krásně zpívá,“ uvedla jedna ze sledujících.„Milá paní Helenko, moc vám gratuluji, však si to zasloužíte, je to krásná písnička. Mějte se moc hezky,“ napsala jistá uživatelka. Mnoho dalších pak Heleně gratulovalo k ocenění a uváděli, že se jim píseň velmi líbí.Helena se na Instagramu pochlubila i tím, jak si užívala první adventní neděli. Na fotce je v pohodlné teplákové soupravě, sedí u piána, na kterém je vidět adventní věnec. Uživatelé si všimli také vánočně vyzdobeného schodiště. Mnoho jejích sledujících jí popřálo krásný advent a vánoční období.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

