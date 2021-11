https://cz.sputniknews.com/20211129/i-hlavni-hygienicka-svrcinova-ma-covid-19-zustane-v-izolaci-16675879.html

I hlavní hygienička Svrčinová má covid-19. Zůstane v izolaci

Pozitivní test na covid-19 měla také hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Informuje o tom portál iROZHLAS.cz s odkazem na mluvčího ministerstva zdravotnictví... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Covid-19 u VojtěchaMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se nakazil koronavirem. Oznámil to včera na svých sociálních sítích. Díky očkování má zatím mírný průběh, a proto bude pracovat z domova.Ministr se měl včera zúčastnit pořadu Otázky Václava Moravce na ČT. Kvůli nákaze ale bude účinkovat vzdáleně. Adam Vojtěch na sociální síti dále uvedl, že mu nebylo v pátek dobře, a proto si nechal udělat PCR test, který covid-19 potvrdil.Není to pouze Vojtěch, kdo se ve vládě nakazil koronavirem. Před ním zákeřnou nemoc chytli ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).Připomeňme, že 25. listopadu PCR test odhalil koronavirus i u českého prezidenta Miloše Zemana. Ten musel krátce po návratu z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) do Lán být opět hospitalizován. V nemocnici mu podali protilátky a v sobotu se vrátil zpátky na zámek v Lánech. V neděli za přísných hygienických opatření zde jmenoval novým premiérem Petra Fialu (ODS). Prezident se nadále plánuje setkat s kandidáty na ministry.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

