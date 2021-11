https://cz.sputniknews.com/20211129/i-ockovani-lide-proti-covidu-19-musi-po-kontaktu-s-nemocnym-na-pcr-test-a-do-izolace-16683459.html

I očkovaní lidé proti covidu-19 musí po kontaktu s nemocným na PCR test

Lidé, kteří byli očkováni proti covidu-19 a byli ve významném kontaktu s infikovaným, si budou muset po pěti až sedmi dnech dojít na PCR test. V karanténě být... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Žádanky na PCR test budou vystavovat krajské hygienické stanice, a budou tedy hrazené ze zdravotního pojištění. Během očekávání výsledků testů by tito lidé měli monitorovat svůj zdravotní stav a nosit respirátor. Až doteď očkovaní lidé nemuseli podstupovat test, což se nelíbilo mnoha odborníkům.Povinné očkováníNa dnešním jednání Ústředního krizového štábu byl odsouhlasen seznam profesí, u kterých bude povinné očkování. Povinnost vakcinace bude i u lidí nad 60 let. Nyní ministerstvo zdravotnictví připraví návrh příslušné vyhlášky. V pondělí odpoledne to oznámil ministr vnitra v demisi Jan Hamáček (ČSSD).Zdravotníci, sociální pracovníci, členové záchranného systému, vězeňská služba, vojáci, dobrovolní hasiči u některých jednotek. To jsou profese, na kterých se Ústřední krizový štáb shodl na povinném očkování. Ohledně některých profesí se ještě vedou debaty. Povinně se budou očkovat i lidé nad 60 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

