https://cz.sputniknews.com/20211129/kate-middletonova-tento-mesic-porusila-kralovsky-protokol-aby-ukazala-ze-je-pripravena-vladnout-16681521.html

Kate Middletonová tento měsíc porušila královský protokol, aby ukázala, že je „připravena vládnout“

Kate Middletonová tento měsíc porušila královský protokol, aby ukázala, že je „připravena vládnout“

Členové královské rodiny musí při plnění svých každodenních povinností dodržovat mnoho pravidel a předpisů. Mnohá z nich jsou v souladu s tradicí, kterou se... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-29T22:17+0100

2021-11-29T22:17+0100

2021-11-29T22:17+0100

celebrity

oblečení

kate middleton

vévodkyně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13487281_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_f859e4a0a27c822ace129ba77d5586fa.jpg

Vévodkyně z Cambridge v posledních letech přispěla ke změnám královských tradic. Po vzoru své zesnulé tchyně, princezny Diany, se Kate zasloužila o jistou změnu, která souvisí s výběrem oblečení.Stejně jako Diana se i Kate rozhodla nosit na některé královské akce džíny a ležérnější oblečení, což se před deseti lety tak pravidelně nedělo.V poslední době si vévodkyně také začala sundávat kabát, když se nachází uvnitř podniků. Svůj poslední outfit doplnila černým páskem s krokodýlím vzorem a zlatou sponou. Zlaté byly i knoflíky na její halence. Po vstupu do muzea si Kate kabát sundala, aby fanoušci lépe viděli její horní díl. Měl dlouhé rukávy a kolem manžet byly malé zlaté knoflíčky.Královští a módní experti se ihned rozhodli tento její krok okomenovat, včetně módní komentátorky Elizabeth Holmesové.Autorka knihy HRH: So Many Thoughts on Royal Style uvedla: „Jakmile se Kate ocitla uvnitř, svlékla si kabát. Což by neměl být velký problém, je to zcela běžná věc, kterou dělají všichni a všude. Ale mluvíme tu o královské rodině a ta se obvykle na veřejnosti nesvléká (alias nesundává si kabát).“Elizabeth dodala, že vidět Kate bez kabátu ji potěšilo, protože královský protokol „vždycky působil staromódně a nepohodlně“.Stejný názor má i osobní stylistka Samantha Harmanová, která pro Express.co.uk řekla: „Kate má mít kvůli královskému protokolu v interiéru kabát. Toto pravidlo se často připisuje královně, která zřejmě považuje svlékání kabátu před veřejností za neženské, ačkoli o tom neexistují žádné jasné důkazy. I když měl princ William na sobě svetr nebo kardigan, vévodkyně byla stále v kabátě. V roce 2021 takové věci působí staromódně. Proč je jedno pravidlo pro ženy a jiné pro muže?“Podle Samanthy má toto gesto Kate ještě jeden význam: „To, že si Kate sundala kabát, je nenápadný způsob, jak říct: ,Jsem člověk jako všichni ostatní‘ a také ,Jsem připravena vládnout‘.“Královský protokolKate Middletonová patří sice k nejvýše postaveným členům královské rodiny, ale ani ona není ušetřena mnohdy bizarních pravidel, které jsou v královské rodině stanoveny. Podle jednoho podivného královského protokolu se vévodkyně z Cambridge má klanět svým dětem.Zatímco obvykle se od mladších očekává, že se budou klanět starším, pravidla stanovená královskou rodinou mohou v tomto moderním světě znít poněkud zvláštně.Je sice známo, že princ George, princezna Charlotte a princ Louis se brzy mají začít klanět své prababičce, královně, ale zajímavé je, že technicky vzato se jim má klanět jejich matka Kate. Podle bizarních pravidel se má Kate klanět všem přímým členům královské pokrevní linie, protože se do rodiny přivdala. To by se týkalo i jejích tří dětí, stejně jako například princezen Beatrice a Eugenie.Další podivná mezera v protokolu však znamená, že toto pravidlo může být zrušeno, když je se svým manželem, princem Williamem. Když vévodkyni z Cambridge doprovází její manžel, princ William, vztahuje se jeho hodnost i na ni.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211128/kate-middletonova-byla-v-ramci-kampane-proti-domacimu-nasili-vyobrazena-s-pohmozdeninami-na-tvari-16674050.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oblečení, kate middleton, vévodkyně