Křupavé a nadýchané zároveň. Jamie Oliver se podělil o návod na přípravu skvělých pečených brambor

Pečené brambory jsou oblíbenou volbou při přípravě nedělního oběda. Jsou dokonalou přílohou k hlavnímu jídlu i k ostatním zeleninovým přílohám. Jaký je však... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-29T06:24+0100

2021-11-29T06:24+0100

2021-11-29T06:24+0100

svět

brambory

recept

vaření

tipy

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/16262127_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c1eedb696eed4e141e2eef7666de4cf7.jpg

Britský šéfkuchař Jamie Oliver se dělí se svými fanoušky pravidelně o kuchařské tipy a triky, včetně toho, jak připravit lahodný nedělní oběd. Maso k obědu můžete doplnit různými přílohami, avšak velkou oblibu mají právě brambory.Jamie, který svůj recept nazývá „nejlepší pečené brambory“, se na svých webových stránkách podělil o návod, jak pečené brambory připravit. Jamie uvedl, že recept je opravdu snadný a že se hodí pro 10 osob.Příprava brambor trvá celkem dvě hodiny, během nichž si labužníci mohou připravit a uvařit i další přílohy a také hlavní jídlo nedělního oběda.IngrediencePostupJamie doporučil nejprve brambory připravit a teprve poté je uvařit - tedy v den, kdy je budete servírovat.Nejprve oloupejte brambory, aby byly celé a v ideálním případě stejně velké (8 cm). Vařte je 15 minut v hrnci s vroucí osolenou vodou - tím zajistíte, že vnitřek bude opravdu nadýchaný. Poté je slijte a nechte je dvě minuty oschnout v páře, aby se na bramborách lépe držel tuk. Několikrát cedníkem lehce zatřepejte, brambory se roztáhnou, čímž získáte co největší plochu pro křupavý povrch brambor.Do největšího pekáče dejte husí sádlo nebo máslo a jednu lžíci oleje. Vyklopte brambory, přidejte špetku mořské soli a černého pepře, promíchejte a rozložte je v jedné rovnoměrné vrstvě, ale s malými mezerami mezi nimi. Přikryjte a dejte na noc do lednice.Co se týče samotného dne pečení, Jamie doporučil předehřát troubu na 180 °C, oddělit od sebe stroužky česneku, lehce rozdrtit každý stroužek a přidat je na plech. Podle Jamieho tak získáte sladký, zkaramelizovaný česnek a brambory jemně provoníte. Poté brambory pečte hodinu, nebo dokud nebudou křupavé a zlatavé po celém povrchu.Poté Jamie doporučil každou bramboru jemně rozmáčknout, aby se brambory do sebe zatlačily a naplnily pekáček. Utrhněte lístky šalvěje a - což je důležité - promíchejte je s trochou oleje, který jim dodá chuť a učiní je lahodně křupavé.Posypte brambory šalvějí a pečte dalších 20 až 25 minut, nebo dokud nebudou zlatavé.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

brambory, recept, vaření, tipy