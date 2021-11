https://cz.sputniknews.com/20211129/lekarka-poradila-jak-zvysit-hladinu-zeleza-v-krvi-pomuze-specialni-strava-16680680.html

Lékařka poradila, jak zvýšit hladinu železa v krvi. Pomůže speciální strava

Po prodělaném covidu-19 může u člověka klesnout hladina železa v krvi. Které symptomy o tom svědčí, jak se dá nahradit nedostatek, poradila v rozhovoru pro... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Železo patří k prvkům potřebným k normálnímu fungování organismu. Koronavirová infekce může způsobit snížení jeho hladiny v krvi, proto lidé, kteří prodělali covid-19, by měli dát pozor na symptomy podobného deficitu, poradila primářka kliniky Rimmarita, kandidátka lékařských věd, dietoložka Rimma Mojsenková.Pokud jste zjistili příznaky nedostatku železa, potřebujete určitě navštívit lékaře, protože příčiny mohou být různé, pokračovala dietoložka.„Deficit železa může například souviset s nedostatkem jiných prvků, například mědi, hořčíku, může souviset s poškozením mikrobioty střev. Je také třeba dávat pozor na ukazatele feritinu, což je „dopravní prostředek“, hlavní bílkovina, přenášeč železa v krevním plazmatu. Faktorů snížení hladiny železa je dost, proto je velmi důležité zjistit, proč klesá,“ poznamenala Mojsenková.Speciální stravaPodle Mojsenkové pomůže napravit situaci a obnovit normální hladinu železa v organismu speciální strava.„Mohou to být droby: hovězí a vepřová játra, dobře uvařené ledvinky, hovězí srdce, kuřecí játra. Je to pohanka, dost velký počet zelené zeleniny. Přičemž se zelená zelenina má konzumovat spolu s červeným masem, pozvedne to hladinu železa v krvi,“ dodala dietoložka.Některá sloučení potravin však brání vstřebávání železa, varovala lékařka.„Když se například konzumuje hodně sladkého spolu s masnými výrobky, tedy maso s houskou, a v organismu přitom existuje kandidomykózní flóra, pak vytvoříme všechny podmínky pro to, aby železo z masa nebylo vstřebané. Protože tahle flóra pohltí všechno železo,“ vysvětlila Rimma Mojsenková v rozhovoru pro Sputnik.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

