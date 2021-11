https://cz.sputniknews.com/20211129/lukasenko-usa-a-velka-britanie-chteji-znicit-eu-pomoci-varsavy-16677263.html

Lukašenko: USA a Velká Británie chtějí zničit EU pomocí Varšavy

Lukašenko: USA a Velká Británie chtějí zničit EU pomocí Varšavy

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že USA a Velká Británie chtějí za účasti Polska zničit Evropskou unii. 29.11.2021, Sputnik Česká republika

„Situace na západní hranici je komplikovaná. Vidíte, že tito polští darebáci cestují po různých zemích. Včera jsme si všimli toho, kam cestoval Morawiecki (pozn. polský premiér), do Velké Británie. Jsem přesvědčen, uvidíte, že během roku nebo dvou hodlají povzbuzování Amerikou zničit Evropskou unii,“ řekl Lukašenko na pondělní poradě o otázkách vojenské bezpečnosti. Cituje ho agentura Belta.Lukašenko dodal, že „Američané nepotřebují partnery, kteří se jím mohou stát rovní“.Běloruský prezident prohlásil, že Západ používá téma migrantů na zadržování běloruské armády pro případ konfliktu s Ruskem.„Zřejmě litují, že migrantů je méně, protože používali tyto lidi (tohle již vidíme), aby vyřešili své domácí problémy a aby nás drželi v napětí. Výborně si uvědomují, že jakmile se Ukrajina pokusí o rozpoutání konfliktu s Ruskem, nezůstane Bělorusko stranou, proto je třeba zadržet běloruskou armádu, vytvořit napětí na západních hranicích,“ uvádí Belta Lukašenkův výrok.Zveřejnit faktaLukašenko prohlásil, že západní země vymyslely tezi o údajných plánech Ruska zaútočit na Ukrajinu, a navrhl jim, aby to dokázaly fakty.„Naši takzvaní partneři, jak jim říkají v Rusku, naši soupeři, jak jim říkám já, se zase snaží tlačit na Rusko. Proto vymysleli tezi, že Rusko hodlá zaútočit na Ukrajinu. Když je tomu tak, dokažte to fakty,“ řekl Lukašenko na pondělní poradě o otázkách vojenské bezpečnosti. Cituje ho agentura Belta.Podvržená těla běžencůLukašenko promluvil o vraždě dalšího běžence na hranici, jeho tělo podstrčili běloruským pohraničníkům.„Včera v noci podstrčili mrtvolu na naši hranici, dnes v noci našli ještě jednu. Stejný rukopis. Dají do spacáku mrtvého, anebo možná polomrtvého člověka, a pak ho vyhodí na hranici. Pohraničníci ho našli již mrtvého. Včera našli pohraničníci, jak mne informovali, v jedné osadě tři lidi. Když objevili mrtvolu, spatřili tři další spacáky. Zahájili pátrání,“ cituje agentura Belta slova hlavy státu.V listopadu se u hranice mezi Běloruskem a Polskem shromáždila skupina migrantů čítající přes dva tisíce lidí. Snažili se překročit hranici přes hraniční přechod Bruzgi v Grodněnské oblasti (z polské strany přechod Kuznica), avšak byli zastaveni polskými vojáky pomocí speciálních prostředků. Běloruská vláda připravila pro migranty jako ubytovnu transportní logistické středisko v blízkosti hraničního přechodu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

