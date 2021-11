https://cz.sputniknews.com/20211129/maduro-oznacil-delegaci-eu-na-venezuelskych-volbach-za-spionskou-16675311.html

Maduro označil delegaci EU na venezuelských volbách za špiónskou

Maduro označil delegaci EU na venezuelských volbách za špiónskou

Členové mise Evropské unie na volbách ve Venezuele nebyli pozorovatelé, volně se pohybovali po zemi a zkoumali sociální, hospodářský a politický život. Toto... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-29T08:38+0100

2021-11-29T08:38+0100

2021-11-29T08:38+0100

svět

venezuela

nicolás maduro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/989/27/9892764_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_46955f7a655b6a482c829e9480c0c375.jpg

„Špiónská delegace Evropské unie neobjevila incidenty na kritiku volebního systému… Nebyli to mezinárodní pozorovatelé, cestovali po zemi, volně se ubytovali, sledovali sociální, hospodářský a politický život,“ řekl.Venezuelská vláda podle politika poprvé za 22 let zažila podobnou aktivnost ze strany mezinárodních pozorovatelů.Regionální a municipální volby proběhly ve Venezuele 21. listopadu. Křesla guvernérů ve 20 státech z 23 získají zástupci Sjednocené socialistické strany (PSUV), opozice vyhrála ve třech státech.Mise pozorovatelů EU (volby sledovalo 136 evropských pozorovatelů) označila podmínky venezuelských voleb za nejlepší za posledních 20 let, přitom ale byla zjištěna řada porušení. Mise EU představí definitivní zprávu v lednu nebo únoru 2022, má obsahovat rozbor a doporučení eventuálních změn za účelem zlepšení procesu příštích voleb.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211105/cina-zakaze-vjezd-zastancum-nezavislosti-tchaj-wanu-16404123.html

venezuela

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, nicolás maduro