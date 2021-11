https://cz.sputniknews.com/20211129/ministerstvo-zahranici-rf-vini-nato-z-migracni-krize-v-belorusku-16685106.html

Ministerstvo zahraničí RF viní NATO z migrační krize v Bělorusku

Migrační toky na hranicích Běloruska jsou výsledkem akcí „mírumilovného“ NATO a jejich odpovědností, řekl náměstek ministra zahraničí Alexandr Gruško. 29.11.2021, Sputnik Česká republika

„Neměli bychom zapomínat na důvody těchto migračních toků. Především je to důsledek vojenských operací, které spojenci prováděli buď v rámci NATO, nebo samostatně,“ řekl náměstek ruského ministra zahraničí.Podle něj je to výsledek „mírumilovných“ akcí NATO pro geopolitické ovládnutí prostranství.V listopadu se u bělorusko-polských hranic zformovala skupina migrantů, převážně Kurdů, která čítala více než 2 tisíce osob. Migranti se pokusili prolomit hranici s Polskem na hraničním přechodu Bruzgi (Kuźnica na polské straně), ale pokus byl zastaven polskými bezpečnostními složkami za použití speciálních prostředků. Běloruské úřady připravily v blízkosti hraničního přechodu dopravně-logistické centrum pro migranty.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno informovaly o rostoucím počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk uvedl, že není původcem migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Situace v černomořském regionuRusko je znepokojeno situací v černomořském regionu, která byla uměle vyhrocena, prohlásil Gruško. „Vlastně ano, skutečně jsme znepokojeni situací v černomořském regionu, opět je uměle vyhrocená,“ uvedl Gruško.Gruško uvedl, že se „objevuje stále více pokusů o zajištění kvazi stálé přítomnosti nepobřežních států v Černém moři“. Podle něj Turecko jasně dodržuje režim konvence z Montreux, který omezuje pobyt lodí nepobřežních států na 21 dní, a Rusko předpokládá, že tento režim bude zachován.Konvence z Montreux, přijatá v roce 1936, zachovává volný průjezd úžinami pro obchodní lodě všech zemí v době míru i války. Režim proplouvání válečných lodí se však liší pro černomořské a nečernomořské státy. Pro válečné lodě nečernomořských mocností platí významná omezení týkající se třídy a délky pobytu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

