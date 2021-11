https://cz.sputniknews.com/20211129/misto-namrazy-cukrova-repa-v-melniku-se-vysypala-z-kamionu-nejezdily-kvuli-tomu-autobusy-16680310.html

Místo námrazy cukrová řepa. V Mělníku se vysypala z kamionu, nejezdily kvůli tomu autobusy

Místo námrazy cukrová řepa. V Mělníku se vysypala z kamionu, nejezdily kvůli tomu autobusy

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v těchto dnech bude silničáře trápit především námraza, není tomu tak. Netradiční pohled se totiž naskytl cestujícím na autobusové... 29.11.2021

V pondělí kolem deváté hodiny ráno se vysypala cukrová řepa v Bezručově ulici a zablokovala provoz. Jak to tak vypadá, na některých místech ČR sníh řidiče netrápí vůbec. Řepu na místě odklízejí mělničtí hasiči ve spolupráci s technickými službami. „Na místě jsou i městští policisté a řídí provoz. Příčinu toho, jak se řepa vysypala, budou policisté dále zjišťovat,“ konstatoval policejní mluvčí Pavel Truxa.K incidentu zřejmě došlo kvůli tomu, že auto, které řepu přepravovalo, mělo technickou závadu.Výhled počasíOdborníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) sdělují, že na Česko od západu míří teplá fronta, přijde spolu s ní i obleva. Tento týden bude v Česku mírně sněžit, sníh však může vystřídat déšť. Očekává se také silný vítr, který může vytvářet sněhové jazyky.Od pondělí bude postupně nabírat na síle západní vítr. V úterý dosáhne v nárazech nejvyšších rychlostí a na horách bude tvořit sněhové jazyky, ale už ve středu bude slábnout.Sněžení, přecházející do deště, přijde od západu během úterý. Nejnižší teploty budou na severovýchodě, pršet by tady mělo jen v nížinách. Na Šumavě naopak sněžit bude nejspíše jen na hřebenech hor. Uprostřed týdne se hranice sněžení po celém Česku vyrovná a bude kolísat kolem 1000 metrů nad mořem.V pondělí bude zataženo a místy se očekává občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, nejvíce na horách. Co se týká teploty, nejvyšší vystoupí na -1 až 3 stupně Celsia a na horách (v 1 000 metrech) bude kolem 4 stupňů pod nulou. Ráno a večer ČHMÚ předpovídá náledí a zmrazky. V noci na úterý by teplota mohla klesnout k 0 až -4 stupňům Celsia.V úterý podle meteorologů bude také oblačno až zataženo a místy bude sněžit. Lokálně se vyskytne náledí a zmrazky. Od západu dorazí sněžení, které bude odpoledne na jihozápadě postupně pod tisíci metry nad mořem. Na severovýchodě se v polohách pod 400 metry nad mořem očekává déšť nebo mokrý sníh.Ve středu bude většinou zamračeno a téměř po celé zemi se budou vyskytovat přeháňky nebo občasný déšť. V polohách nad 600 metry nad mořem v noci budou sněhové srážky, stejně jako během dne postupně nad 1 000 metry. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 3 až 7 stupňů nad nulou. V noci minimální teploty budou kolísat od 4 do 0 stupňů Celsia.Ve čtvrtek nás opět čeká zamračený den s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Od severozápadu nad 400 metru a v polohách nad 1 000 metry bude sněžit. Teploty v noci klesnou na 5 až 1 nad nulou. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 2 až 6 stupňů.V pátek bude podle ČHMÚ zataženo nebo polojasno. Místy se na horách očekávají sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na -1 až 3 stupně Celsia. Minimální noční teploty klesnou k 1 až 5 stupňům pod nulou, ale pokud se zatáhne, zůstanou mezi -1 až 2 stupni.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

