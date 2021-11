https://cz.sputniknews.com/20211129/na-altaji-vinou-ucitelky-zemrely-tri-deti-na-prejezdu-auto-smetl-vlak-16680554.html

Na Altaji vinou učitelky zemřely tři děti. Na přejezdu auto smetl vlak

Na Altaji vinou učitelky zemřely tři děti. Na přejezdu auto smetl vlak

Za volantem auta, které najelo na železniční trať a bylo smeteno vlakem, byla učitelka. Při dopravní nehodě zahynuli tři její žáci, kteří chodili do druhé... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-29T15:33+0100

2021-11-29T15:33+0100

2021-11-29T15:33+0100

svět

vlak

tragédie

děti

dopravní nehoda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/16681146_0:103:1220:789_1920x0_80_0_0_ab4bba6f8921c7d802e295a2b4c0d36c.jpg

„Tři mrtví jsou druháci. Za volantem seděla jejich učitelka. Další žák je v nemocnici,“ uvedlo ministerstvo.Tragédie se stala v pondělí na železničním úseku Talmenka-Středosibiřské, kde se střetl vlak s osobním autem. Podle vyšetřování učitelka vezla žáky domů do obce Naumovo. Jak Sputniku uvedli záchranáři, při nehodě zemřely tří děti, další dítě a dospělý byli zraněni a teď jsou v nemocnici ve vážném stavu.Podle Západosibiřské železnice vyjelo osobní auto na přejezd na zakazující signál. Strojvedoucí nouzově zabrzdil, ale vlak byl už příliš blízko.Prokuratura Altajského kraje informovala o zahájení kontroly toho, co se stalo, zejména se bude prověřovat, jak byly silnice a přejezd udržovány. Na místo vyjel náměstek krajského prokurátora Petr Novikov.Vyšetřovací výbor Ruska na svém webu uvedl, že kvůli nehodě bylo zahájeno trestní řízení.„Bylo zahájeno trestní řízení kvůli možnému trestnému činu... dopravní přestupek vedoucí k neúmyslnému zabití dvou nebo více osob,“ píše se ve zprávě.Smrt pod vlakem u PardubicVčera na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu osobní vlak srazil a usmrtil muže. Ke střetu došlo kolem 05:45 v úseku mezi pardubickým hlavním nádražím a Kostěnicemi. České dráhy na webu uvedly, že mimořádná událost již byla ukončena.Ranní nehoda omezila dopravu na hlavním koridoru, provoz trati musel být sveden na jednu ze dvou kolejí. Vlaky mohly nabírat zpoždění až 20 minut.Ke střetu osoby s vlakem došlo před šestou hodinou ranní v úseku mezi pardubickým hlavním nádražím a Kostěnicemi. České dráhy následně zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi Chocní a Pardubicemi.Podle vyšetřujících policistů by se mohlo jednat o sebevraždu.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vlak, tragédie, děti, dopravní nehoda