Na Slovensku kvůli klimatickým změnám klesá množství vody, MŽP má plán

Na Slovensku došlo k poklesu množství vody, resort životního prostředí se domnívá, že jde o důsledek klimatických změn. Informovalo o tom tiskové oddělení... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Jde o reakci na údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu, který varoval, že na Slovensku za posledních deset let došlo k poklesu množství podzemních i povrchových vod.Ministerstvo již vypracovalo národní akční plán adaptace Slovenska ke klimatickým změnám a dokonce už byl i schválen vládou. Ten je kromě jiného zaměřen i na vodní režim či vodní hospodářství. Resort dále uvedl, že byla vypracována koncepce vodní politiky do roku 2030 s výhledem až do roku 2050.Ta stanovuje opatření v boji proti nedostatku vody v oblasti hospodaření s vodou v zemi. Cílem je, aby bylo Slovensko schopné zadržovat vodu, plnilo ekosystémové služby a zabezpečilo bezpečnost a ochranu obyvatelstva.K dostižení tohoto plánu chce resort určit hierarchii zásahů do krajiny.Zmiňme, že během posledních desetiletí se ukázalo, že urbanizace a rozšiřování sídel do krajiny způsobuje změny v odtokovém režimu. Koncepce proto myslí i na hospodaření s vodou ve městech i obcích.Podle ministerstva životního prostředí koncepce vytváří nový přístup k hospodaření se srážkovými vodami.Také je nezbytné připomenout důležitou funkci, kterou z hlediska udržení vody hrají lesy. V přírodním lesu se voda vsakuje hlouběji a zachytí vodu na delší dobu, než je tomu v konvenčně obhospodařovaném lesu.„Důvodem je, že v přírodním lesu je mnohem větší objem humusové vrstvy půdy a menší podíl hrubých pórů. Naopak v konvenčně obhospodařovaném lesu je humusovitá vrstva tenčí s velkým podílem makropórů, do kterých se voda rychle dostane při srážkách do plytčí hloubky, ale rovněž i rychleji odtéká bodem a odpařuje se,“ vysvětlilo ministerstvo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

