Násilí a sabotáže kvůli covidu. Jsou toho Češi schopní?

Násilí a sabotáže kvůli covidu. Jsou toho Češi schopní?

2021-11-29T10:26+0100

Na Letenské pláni to v neděli zase žilo. Sešly se tam tisíce lidí. Ne, nejde o akci poděsů z vyčpělých Milionů chvilek pro demokracii. Tentokrát se na pražské louce sešli odpůrci vládních protiepidemických opatření.Akci uspořádalo sdružení Otevřeme Česko - Chcípl PES. Dál se na ní podílela řada dalších uskupení, jako je strana Trikolora a Švýcarská demokracie, nebo také Manifest nebo hnutí Volný blok. Přítomna byla molekulární bioložka Soňa Peková, cévní specialista Vladimír Čížek či lékař a politik Ctirad Musil. Ale taky zpěvák Daniel Landa.Nejde ani o to, co na pokojné demonstraci zaznělo. Obavy lidí ze stále tužších vládních proticovidových opatření se dají pochopit. Dá se pochopit i obava z agresivity očkovaných vůči neočkovaným. Otázkou je, kdy dojde k explozi hněvu?Sociolog a ředitel agentury STEM Martin Buchtík upozorňuje, že v Česku se může kvůli opatřením část společnosti radikalizovat. „Je to nyní hlavní téma a na rozdíl třeba od tématu migrace se tentokrát propisuje do života lidí. Jestli musíte, nebo nemusíte nosit roušky, jestli jste, nebo nejste očkovaný, jsou otázky, které se vás každodenně dotýkají, a tím pádem mohou být pro radikalizaci společnosti dobrou živnou půdou," varuje Buchtík v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.Web ještě cituje odborníka na extrémismus Miroslava Mareše, který to vidí černěji. „Násilné tendence nebo sabotáže nejsou do budoucna vyloučeny, zvláště v případě zpřísnění opatření. Radikalizace se totiž dotýká vnitřního pocitu lidí. A oni mají pocit, že bojují za svobodu. To je dokáže vybudit k vyhrůžkám násilím či případně k samotnému násilí," míní Mareš.Násilí proti protiepidemickým opatřením vidíme v zahraničí. Tak třeba protesty proti lockdownu v Nizozemsku skončily střelbou do demonstrantů. V Rakousku protestující zase blokovali dopravu a policie je proto rozehnala násilím. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.Otázkou zůstává, kdy čeští odpůrci proticovidových opatření obsadí pražský tunel Blanku nebo se odhodlají vzít ztečí Strakovku? Až vláda, stará nebo nová, vyhlásí kvůli covidové mutaci omikron tvrdý lockdown? Anebo vůbec?Tak trochu to vypadá, že česká nátura se promítá do protiepidemických protestů. Zamávat vlajkami, zacinkat klíči, a pak domů. Čeští odpůrci nehledě na názor expertů se sotva odhodlají k razantním činům. Ta pasivita je asi mentálním dědictvím půlstoletí totalitních režimů. Nebo to je mýlka?O protivládních protestech a radikalismu Sputnik hovořil s konzervativní političkou Natálií Vachatovou.„Také si myslím, že toho začíná být na nás všechny už moc. Lidé se radikalizují, protože mnoho věcí zkrátka vůbec nedává smysl, přesto jsou tvrdě vynucovány. Jsme z toho všichni už unavení, frustrovaní, nešťastní a často rezignovaní. Lidé čekali změnu, která nepřišla, a mnozí se upínali na očkovaní, které žádné řešení nepřineslo. Obětovalo se toho už příliš, aniž by to k něčemu vedlo. V takové situaci je zjevné, že nespokojených a zoufalých lidí bude přibývat, a jak se kohoutky utahují, dá se odhadovat, že bude narůstat i agrese. Přidejme k tomu vyšší výdaje na energie, hypotéky, potraviny a je tu rázem velmi nebezpečný mix," míní politička.Jak si vysvětlit, že česká společnost proti anticovidovým opatřením neprotestuje jako jinde v zahraničí? Třeba v Rakousku, Nizozemsku nebo Německu má protest jiný rozměr a rozsah. Čím to? Máme poslouchat stát v genech po půl století totality?„Současná situace, bezradnost a bezmoc štve sice mnoho lidí, ale aby skutečně masivně vyšli do ulic, musí je vést důstojná, důvěryhodná a silná osobnost. Dnešní protesty jsou ovšem pořádány lidmi, kteří nevyvolávají příliš důvěry v to, že by náš stát dokázali řídit lépe. Vyjít do ulic je známkou nesouhlasu, když ale chybí osobnost, řešení a kompetentní lidé, pak to bohužel příliš velký efekt mít nebude. V tomto ohledu je to až na pár drobných výjimek smutný pohled na protestní pódia," říká paní Vachatová.Anebo to je tím, že jak se zpívá „Čech se přizpůsobí“? A zkrátka česká společnost se ke covidu a vládním opatřením přizpůsobila.„Každá společnost jedná podle zákona davu, a ani ta naše česká v tom není výjimkou. Lidé mají tendenci věřit autoritám a současně si velká část lidí nezjišťuje dodatečné informace. Když tedy média představují jen jedno možné řešení a zvou si jen určité odborníky, přičemž záměrně vynechávají jiné, pak ovlivňují veřejné mínění. Značná část lidí si proto ani nedokáže představit, že existují jiné přístupy, jiná řešení a jiní odborníci, kteří by možná byli při řešení stávající situace efektivnější. Chtějí zkrátka zpátky svůj normální život a věří, že když budou všichni dodržovat vládní opatření, tak se něco změní.Nejspíš to trochu zjednoduším, ale dokud nám obvodní lékaři budou doporučovat vyležet covid s paralenem, nic se nezmění ani tuhle zimu a ani ty další," říká konzervativní politička Natálie Vachatová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Alena Novotná

