Německo promluvilo o svém dialogu s USA ohledně plynovodu Nord Stream 2



Německo je v pravidelném a konstruktivním kontaktu s americkými úřady ohledně otázky plynovodu Nord Stream 2, i nadále vystupuje proti uvalení sankcí vůči...

Zmiňme, že dříve portál Axios s odvoláním na dokumenty informoval, že německá vláda vyzvala Kongres USA, aby neuvaloval sankce vůči plynovodu Nord Stream 2, protože by to mohlo uškodit transatlantické jednotě.Německo má za to, že plynovod nepředstavuje hrozbu pro Ukrajinu, pokud dochází k tranzitu plynu přes její území.Dodal, že pozice Německa ohledně otázky sankcí je známá.Nord Stream 2 i závislost na RuskuPolský premiér Mateusz Morawiecki promluvil se svým chorvatským kolegou Andrejem Plenkovićem o posílení závislosti EU na Rusku v případě spuštění plynovodu Nord Stream 2. Stalo se tak na schůzce, která se konala v Záhřebu. Jeho slova cituje portál Euractiv.Polský politik má za to, že prý Moskva používá plyn jako politický trumf.„Rusko pomocí plynovodu Nord Stream 2 vyvíjí nátlak na Polsko a celou EU. Část Evropské unie již nyní velmi závisí na ruské energii, a když bude plynovod spuštěn, dá se učinit závěr, že budeme ještě více závislí,“ míní Morawiecki.Již dříve Morawiecki obvinil společnost Gazprom z „manipulací“ na plynovém trhu, které údajně způsobily růst cen plynu v Evropě. V Kremlu na to prohlásili, že západní politici udělali chybu s přechodem na alternativní zdroje energie.Prezident RF Vladimir Putin zase označil za „naprostý nesmysl a absurditu“ prohlášení, že Rusko používá plyn jako zbraň. Moskva nejednou prohlásila, že Gazprom plní všechny své závazky vůči evropským partnerům a že je připraven prodávat více modrého paliva.Připomeňme, že Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard krychlových metrů, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa. Jeho výstavba byla ukončena letos v září. Proti projektu aktivně vystupují Spojené státy americké, které v EU prosazují vlastní zkapalněný zemní plyn. Proti je ale také Ukrajina, která se obává ztráty tranzitu. Moskva nejednou zdůraznila, že se jedná o obchodní projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

