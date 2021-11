https://cz.sputniknews.com/20211129/novy-zavod-vedcu-gamalejuv-ustav-zahajil-adaptaci-vakcin-na-variantu-omikron-16682339.html

Nový závod vědců. Gamalejův ústav zahájil adaptaci vakcín na variantu omikron

Nový závod vědců. Gamalejův ústav zahájil adaptaci vakcín na variantu omikron

Sputnik V a Sputnik Light zůstávají účinné proti novému kmeni koronaviru s názvem omikron. I přesto je však Gamalejův ústav podle protokolů začal upravovat... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

„Na základě existujících protokolů pro okamžitý vývoj verzí vakcín proti rizikovým kmenům již (Gamalejův ústav; pozn. red.) zahájil vývoj nové verze vakcíny Sputnik přizpůsobené pro omikron,“ uvádí se v prohlášení.Jak uvedl fond, je nepravděpodobné, že by taková úprava byla nutná. V tomto případě by však nová verze Sputniku mohla být připravena k sériové výrobě za 45 dní.Pfizer vyvíjí novou vakcínuAmerická společnost Pfizer na pozadí objevení nové mutace covidu-19, která dostala označení omikron, již začala vyvíjet novou vakcínu, podle společnosti může být vyvinuta do 100 dnů, oznámil to ředitel Albert Bourla.Podle něj existuje pravděpodobnost, že současné vakcíny mohou být méně efektivní v boji protinové mutaci. V této souvislosti mohou být potřeba nové vakcíny.Výkonný ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel zase oznámil, že na vytvoření a dodávku vakcíny proti nové mutaci koronaviru budou potřeba měsíce.Kromě toho poznamenal, že budou potřeba minimálně dva týdny na určení toho, jak nová mutace ovlivnila efektivitu současných vakcín.Omikron v ČeskuU ženy, která přicestovala z Namibie, byl potvrzen výskyt nového kmene koronaviru omikron. S tou však cestovalo dalším osm lidí z ČR, tudíž je možné, že nakažených bude více. Hygienici nyní zjišťují, zda i oni nejsou nakaženi covidem, oznámila v sobotu hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.Jak konstatovala, žena cestovala ve skupině celkem devíti lidí z České republiky. Další z nich mají být ze Středočeského a Olomouckého kraje či Prahy. Svrčinová konstatovala, že hygienici zajistili již i rodinné kontakty ženy.Kvůli nové potenciálně rizikové variantě koronaviru se mění cestovatelská pravidla. Češi po návratu z některých jihoafrických zemí musí nově minimálně na deset dnů do izolace. Opatření včera schválila vláda a platí i pro občany EU.Nová jihoafrická varianta dostala název omikron. Kromě Jihoafrické republiky se tento kmen objevil i v dalších zemích. Odborníci se domnívají, že by mohla být nakažlivější než současné varianty covidu-19. Země po celém světě, včetně Evropské unie, omezují vstup na své území právě ze zemí jižní Afriky.V pátek o zpřísnění podmínek pro lidi vracející se z Jihoafrické republiky, Namibie, Lesothu, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku rozhodla také česká vláda.Nově tak občané ČR a dalších zemí Evropské unie, kteří na území jmenovaných států v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin, musí po návratu do izolace. Nové opatření platí do 12. prosince.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

