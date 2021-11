https://cz.sputniknews.com/20211129/o-funkci-predsedy-cssd-se-bude-uchazet-pet-kandidatu-sjezd-je-v-planu-10-prosince-16679147.html

O funkci předsedy ČSSD se bude ucházet pět kandidátů. Sjezd je v plánu 10. prosince

O funkci předsedy ČSSD se bude ucházet pět kandidátů. Sjezd je v plánu 10. prosince

O funkci předsedy sociálních demokratů se plánují na prosincovém sjezdu ucházet ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl a bývalý šéf Vojenského... 29.11.2021

Svou kandidaturu oznámili již dříve ministryně práce v demisi Jana Maláčová, někdejší místopředseda ČSSD Michal Šmarda a členka odborné právní komise sociální demokracie Jana Turoňová. Co se týče Maláčové, ta o záměru vést stranu informovala již dříve.„Právě jsem předsednictvo ČSSD informovala, že budu kandidovat na předsedkyni strany. Osobně podporuji prosincový termín sjezdu. Přála bych si stranu sjednotit, posílit spolurozhodování členské základny a činnost postavit na programové a spolkové činnosti a politickém aktivismu,“ uvedla na svých účtech na sociálních sítích.Mimořádný sjezd ČSSD je v plánu 10. prosince ve formátu online poté, co koncem října rezignoval předseda strany Jan Hamáček. Ke dni sjezdu skončí i zbytek užšího vedení. Jan Hamáček vedl sociální demokracii od roku 2018. O tom, že by se sjezd strany mohl konat ještě letos, hovořil jeho stranický kolega Lubomír Zaorálek.Podle bývalého poslance Jana Birkeho by ČSSD měl vést člověk, který bude umět stavět mosty mezi členy strany a jednotlivými organizacemi, a bude charismatický.Rezignace jsou reakcí na volební výsledek strany v říjnových volbách do Sněmovny. ČSSD získala 4,65 procenta hlasů, tudíž nepřekročila zákonnou pětiprocentní hranici a do dolní komory se nedostala poprvé za dobu samostatné ČR.Propad ve volbáchČSSD ale nebyla jedinou stranou, která se v následujícím volebním období nepodívá do sněmovny. Oproti očekávání nedokázali 5% hranici překročit ani komunisté. KSČM nabrala 3,6 % hlasů. I v případě této strany své odstoupení okamžitě ohlásil tehdejší předseda Vojtěch Filip, který stál v čele strany po dobu mnoha let. Na jeho místo po sjezdu usedla europoslankyně Kateřina Konečná.Připomeňme, že prezident Miloš Zeman včera na zámku v Lánech jmenoval předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu novým premiérem. Slavnostní akt tak proběhl sedm týdnů po sněmovních volbách, ve kterých koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN získaly 108 mandátů v Poslanecké sněmovně. Jak dříve uváděl Petr Fiala, vlády by se s celým kabinetem chtěl ujmout nejpozději v polovině prosince.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

