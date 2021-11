https://cz.sputniknews.com/20211129/oblekli-vas-s-patricii-dnes-otresne-fanousci-supestar-jsou-v-soku-z-obleceni-bagarove-16678766.html

,,Oblékli vás s Patricií dnes otřesně.“ Fanoušci SupeStar jsou v šoku z oblečení Bagárové

,,Oblékli vás s Patricií dnes otřesně." Fanoušci SupeStar jsou v šoku z oblečení Bagárové

Nedělní večer na televizi Markíza a Nova patřil prvnímu živému přenosu show Superstar. Talentovaní mladí zpěváci se dočkali prvního finálového kola a očekávání... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Sen o získání titulu nové československé SuperStar se rozplynul pro Nikitu Machytkovou. Exotická kráska musela učinit rázný krok a odstoupit ze soutěže kvůli zdravotním problémům své maminky. Mladá zpěvačka sice neuvedla, co ji trápí, ale přiznala, že její stav se začal velmi zhoršovat, a tak udělala to, co by na jejím místě udělal zřejmě každý z nás. SupeStar nechala za sebou, aby mohla být oporou své rodině.„Maminka je vážně nemocná, její stav se zhoršil, měla bych být s ní. Prožíváme náročné období, ale dnes jsem ještě ráda, že je tady se mnou. Bylo to ohromné ​​období pro mě. S hudbou nekončím,“ uvedla sedmnáctiletá zpěvačka, která si ještě na rozloučenou zazpívala svou labutí píseň - hit Mercy od Duffy.Její vystoupení nedojalo jen diváky v sále či před obrazovkami, ale i samotnou porotu. Monika Bagárová a Patricie Pagáčová se ani nesnažily skrýt své slzy. Mladé ženě porota věnovala potlesk ve stoje, slova plná podpory, a zpěvačka si pak šla show užít ještě do hlediště jako divačka.Poté, co vystoupili zbylí soutěžící, jsme se dočkali velkého překvapení. Po 17 letech se totiž na pódiu objevili téměř všichni finalisté z úplně první série Česko hledá SupeStar, kteří zazpívali svou hymnu Veď mě dál. Mezi zpěváky sice chyběla vítězka Aneta Langerová, ale diváci i porota byli naprosto dojatí a dozvěděli jsme se, že příští týden v SupeStar uvidíme i finalisty první slovenské verze SupeStar.V závěru jsme se dozvěděli jméno zpěváka, který soutěž opustí. Se soutěží se v tomto kole musel rozloučit jeden z mladých talentů. Tím se tento týden stal Filip Svoboda. Jeho provedení písně Hotel California diváky zaujalo nejméně. Tedy alespoň tak lze soudit podle toho, že dostal nejméně sms hlasů, a tak ho v dalších kolech uvidíme už jen jako diváka...Kritika outfitůNutno podotknout, že kromě pěveckých vystoupení zaujalo diváky ještě něco dalšího. Konkrétně to byly večerní outfity dvou porotkyň – Moniky Bagárové a Patricie Pagáčové. Obě dámy měly velmi extravagantní šaty. Patricie Pagáčová měla na sobě žluté šaty, které připomínaly vějíř, s černými puntíky. Monika pak křiklavě červené minišaty s výraznými rukávy a k tomu obula vysoké královsky modré kozačky.Nutno podotknout, že fanoušci show se zřejmě rozdělili do dvou táborů. Některým se tyto extravagantní šaty zamlouvaly. Naopak druhý tábor zastával názor, že šaty se moc nepovedly. „To je hrozné. Pardon, ale oblékli vás s Patricií dnes otřesně,“ zaznělo. A další se i přidávali: „Strašné šaty, ani do záběru se nevejdou.“„Sorry, ale tohle je šílený,“ uvedla další sledující. „Proboha, kdo ty dvě krásný ženský obléká. Strašný,“ neskrývala zklamání jiná uživatelka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

