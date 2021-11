https://cz.sputniknews.com/20211129/ruske-letecke-a-kosmicke-sily-ziskaji-nova-letadla-s-hypersonickou-zbrani-16678286.html

Ruské letecké a kosmické síly získají nová letadla s hypersonickou zbraní

Nové letouny s hypersonickými zbraněmi zahájí bojovou službu v leteckých vojenských jednotkách Leteckých a kosmických sil RF v příštím roce, sdělil náměstek... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

„Příští rok je v leteckých vojenských jednotkách vyhlášen za rok letového výcviku, pro protivzdušnou, protiraketovou obranu a kosmická vojska to bude rok bojové služby. Máme rovněž za úkol vybavit letectvo perspektivními vzorky VVTS (pozn. výzbroje, vojenské a speciální techniky), včetně hypersonických zbraní,“ řekl.Judin upřesnil, že se v rámci státní obranné objednávky na rok 2022 plánuje nakoupit přes 200 kusů základních vzorků zbraní, vojenské a speciální techniky.Dříve byla zveřejněna zpráva, že ke konci roku 2024 získá vojenské letectvo 22 vícefunkčních stíhaček páté generace Su-57, do roku 2028 má jejich počet v ozbrojených silách činit 76.Rusko je dnes jediná země na světě s hypersonickými raketami již připravenými anebo téměř připravenými k boji. Ruské ozbrojené síly vlastní letecké systémy Kinžal s hypersonickou raketou, probíhají státní zkoušky hypersonické rakety Cirkon, bojovou službu nesou strategické rakety s hypersonickým kluzákem Avangard.Nejmodernější vrtulníkyPrvních 15 nejmodernějších bojových vrtulníků Ka-52M obdrží ruská armáda do výzbroje v roce 2022, sdělil Sputniku zdroj z leteckého průmyslu. Smlouva mezi holdingem Vrtulníky Ruska a ministerstvem obrany o dodávce 30 vrtulníků Ka-52M byla podepsána na výstavě Armáda 2021.„První dodávky budou zahájeny v roce 2022. Bude to po 15 strojů ročně, tedy 15 v roce 2022 a 15 v roce 2023,“ řekl zdroj agentury.Modernizovaný vrtulník Ka-52M je vyvíjen podle výsledků použití základní verze stroje Ka-52A Aligátor v Sýrii. První let zkušebního vzorku stroje se konal v srpnu 2020. Ukončení státních zkoušek nového průzkumného a útočného vrtulníku se plánuje v roce 2022.Ka-52M má nový zaměřovací a navigační systém, radar s aktivní fázovanou mřížkou antény, posílené podvozkové nohy, větší seznam zbraní, včetně rakety Ataka (dolet 4-6 km), Vichr (8 km) a Vichr-M (10 km).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

