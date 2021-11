https://cz.sputniknews.com/20211129/silny-vitr-naledi-a-zmrazky-jake-pocasi-nas-ceka-tento-tyden-16677790.html

Silný vítr, náledí a zmrazky. Jaké počasí nás čeká tento týden?

Od pondělí bude postupně nabírat na síle západní vítr. V úterý dosáhne v nárazech nejvyšších rychlostí a na horách bude tvořit sněhové jazyky, ale už ve středu bude slábnout.Sněžení, přecházející do deště, přijde od západu během úterý. Nejnižší teploty budou na severovýchodě, pršet by tady mělo jen v nížinách. Na Šumavě naopak sněžit bude nejspíše jen na hřebenech hor. Uprostřed týdne se hranice sněžení po celém Česku vyrovná a bude kolísat kolem 1000 metrů nad mořem.V pondělí bude zataženo a místy se očekává občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, nejvíce na horách. Co se týká teploty, nejvyšší vystoupí na -1 až 3 stupně Celsia a na horách (v 1 000 metrech) bude kolem 4 stupňů pod nulou. Ráno a večer ČHMÚ předpovídá náledí a zmrazky. V noci na úterý by teplota mohla klesnout k 0 až -4 stupňům Celsia.V úterý podle meteorologů bude také oblačno až zataženo a místy bude sněžit. Lokálně se vyskytne náledí a zmrazky. Od západu dorazí sněžení, které bude odpoledne na jihozápadě postupně pod tisíci metry nad mořem. Na severovýchodě se v polohách pod 400 metry nad mořem očekává déšť nebo mokrý sníh.K večeru teplota vystoupá na 0 až 4 stupně nad nulou. Bude foukat mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 5 až 10 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 20 metrů za sekundu (70 km/h), na horách až o rychlosti 30 metrů za sekundu (110 km/h).Ve středu bude většinou zamračeno a téměř po celé zemi se budou vyskytovat přeháňky nebo občasný déšť. V polohách nad 600 metry nad mořem v noci budou sněhové srážky, stejně jako během dne postupně nad 1 000 metry. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 3 až 7 stupňů nad nulou. V noci minimální teploty budou kolísat od 4 do 0 stupňů Celsia.Ve čtvrtek nás opět čeká zamračený den s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Od severozápadu nad 400 metru a v polohách nad 1 000 metry bude sněžit. Teploty v noci klesnou na 5 až 1 nad nulou. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 2 až 6 stupňů.V pátek bude podle ČHMÚ zataženo nebo polojasno. Místy se na horách očekávají sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na -1 až 3 stupně Celsia. Minimální noční teploty klesnou k 1 až 5 stupňům pod nulou, ale pokud se zatáhne, zůstanou mezi -1 až 2 stupni.Dříve meteorologové předpovídali, že v pásu od Šumavy přes Vysočinu po Krkonoše a Jeseníky může napadnout až deset centimetrů sněhu, na horách by to mohlo být až 15 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav varuje před problémy nejen v dopravě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

