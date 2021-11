https://cz.sputniknews.com/20211129/toto-tajemstvi-znali-uz-aztekove-potraviny-ktere-obsahuji-vitamin-a-16672192.html

Toto tajemství znali už Aztékové: potraviny, které obsahují vitamin A

Toto tajemství znali už Aztékové: potraviny, které obsahují vitamin A

V roce 1913 vědci zjistili, že žloutek slepičího vejce a oleje obsahují látky nezbytné pro životní funkce. Laboratorní myši krmené nevyváženou stravou často trpěly záněty očí a průjmy. Po přidání vajec nebo oleje z tresčích jater do stravy se jejich stav zlepšil.Vitamin A existuje ve dvou formách:Beta-karoten (provitamin A), který se do našeho těla dostává pouze s rostlinnými potravinami a je syntetizován na vitamin A. Jako silný antioxidant zabraňuje vypadávání vlasů, dodává vlasům lesk a hustotu, zabraňuje vzniku kardiovaskulárních onemocnění a snižuje hladinu cholesterolu.Vitamin A, který se nachází v živočišných produktech. Je zodpovědný za regeneraci pokožky, zlepšuje stav sliznic, díky čemuž se výrazně zvyšuje odolnost proti sezónní chřipce, posiluje kosti a zlepšuje metabolismus.Nedostatek vitaminu A je nejčastější u lidí v chudých rozvojových zemích, a to kvůli jejich špatné stravě. Někdy stačí k udržení hladiny vitaminu A přehodnotit denní jídelníček.A v jakých potravinách vitamin A najdeme?Stejně jako u lidí se i u zvířat vitaminy z potravy ukládají v játrech. Proto patří hovězí, jehněčí a kuřecí játra k nejbohatším zdrojům tohoto důležitého prvku. Kromě toho tento produkt obsahuje vitamin E, který slouží také jako antioxidant, podporuje normální stav pokožky, bojuje proti předčasnému stárnutí a podporuje vstřebávání tuků. Vitamíny A a E jsou rozpustné v tucích, takže se dobře kombinují.Dalším zdrojem vitaminu A je mrkev. Právě tuto zeleninu se doporučuje jíst pravidelně, protože je bohatým zdrojem provitaminu A. Mrkev prospívá očím a pokožce a obsahuje pouze 26 kalorií, takže ji lze zařadit do různých diet. Mrkev je také bohatá na vlákninu, která podporuje pohodlné trávení, minerály a vitaminy skupiny B, vitamin E a další prospěšné látky.Při zmínce o špenátu se vám jistě vybaví obraz hlavní postavy kresleného filmu Pepek námořník. Ukázalo se, že špenát nekonzumoval neustále nadarmo. Špenát je bohatý na vitamin A, železo, hořčík, jód a další důležité minerály a stopové prvky. Další zeleninou bohatou na vitamin A je brokolice a nalezneme ho i v batátech.Historie dýně je stará 5 000 až 8 000 let - vždyť ji jako první pěstovali Aztékové. Nyní jsme zvyklí na tradiční dýňová jídla, jako je krémová polévka a koláč. V minulosti se používala jako léčivá surovina: z dýně se vyráběly různé masti a další léky. I dýně je bohatá na vitamin A.Olej z tresčích jater je osvědčeným zdrojem omega-3 a vitaminu. Nezapomeňte však, že užívání rybího oleje má své kontraindikace, a proto byste ho neměli konzumovat příliš často. Losos obsahuje nejen vitamin D, mastné kyseliny, vitamin E a další důležité prvky. Je také bohatý na vitamin A.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

