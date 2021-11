Trapas v přímém přenosu: Slovenská ministryně odpovědná za investice nevěděla výši DPH. Zase

„Podařilo se nám do daňové reformy prosadit některé důležité věci, které považujeme za správné. To znamená pořádek v daních, zrušení výjimek, snížení sazby pro právnické osoby. To se nám podařilo prosadit a to budeme prosazovat i směrem k realizaci daňové reformy, kterou navrhlo ministerstvo financí,“ zamotávala se vicepremiérka. „A teď tu odpověď,“ nedal se „zakecat“ moderátor.