Trhy na Václaváku jedou dál. Jde o kulturní akci

Vánoční trhy po celém Česku zavřely, někde na vládní opatření však zareagovali změnou názvu. Například v Praze na Václavském náměstí trhy pokračují, protože... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Na situaci v Praze na Václavském náměstí upozorňuje Blesk.cz. Při pohledu na Staroměstské náměstí je turistům smutno, narazí totiž pouze na trhy duchů se zabedněnými stánky. Stačí se však Prahou projít o kousek dál. Pod koněm jede advent na plné obrátky, voní svařák, předvánoční dobroty.Jak uvedl portálu mluvčí radnice Petr Bidlo, na Václavském náměstí jde o kulturní akci, právě tak je to schválené.Aktuální situace se nelíbí ani starostovi Prahy 1 Petru Hejmovi, který na Facebooku zveřejnil, že radnice udělá všechno pro to, aby v centru Prahy zůstala tradiční vánoční atmosféra.Jak vyplývá z fotografií na sociálních sítích, trhy na Václaváku se těší velké popularitě. I když je na veřejnosti konzumace alkoholu zakázána, návštěvníci pijí svařák přímo u stánku.„Ministr zdravotnictví na tom trvá.“Premiér v demisi Andrej Babiš ve dnešním dílu svého pořadu Čau lidi vysvětluje, proč muselo dojít k uzavření vánočních trhů. Okomentoval i novou variantu covidu s názvem omikron a opět vyzval k očkování.Babiš uvedl, že je mu velmi líto, že se musely zavřít adventní trhy. Dodal, že věc na vládě diskutovali a většina vlády neměla velkou chuť trhy uzavřít, avšak stanovisko resortu zdravotnictví bylo nekompromisní.Vyjádřil pochopení pro to, že jsou lidé naštvaní a dodal, že je to všechny mrzí. Podle jeho slov připravuje ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček kompenzace pro trhovce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

