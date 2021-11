https://cz.sputniknews.com/20211129/ustredni-krizovy-stab-kyvnul-na-povinne-ockovani-16681279.html

Ústřední krizový štáb kývnul na povinné očkování vybraných profesí

Na dnešním jednání Ústředního krizového štábu byl odsouhlasen seznam profesí, u kterých bude povinné očkování. Povinnost vakcinace bude i u lidí nad 60 let... 29.11.2021, Sputnik Česká republika

Zdravotníci, sociální pracovníci, členové záchranného systému, vězeňská služba, vojáci, dobrovolní hasiči u některých jednotek. To jsou profese, na kterých se Ústřední krizový štáb shodl na povinném očkování. Ohledně některých profesí se ještě vedou debaty. Povinně se budou očkovat i lidé nad 60 let.Premiér Andrej Babiš dnes pro Českou televizi řekl, že by očkování by mělo být povinné i pro pracovníky zpravodajských služeb.Minulý týden policejní prezident Jan Švejdar přitom varoval, že policie může kvůli povinnému očkování přijít až o 10 tisíc lidí, kteří vakcínu doposud odmítali.Hamáček dále poukázal, že by nyní mělo ministerstvo zdravotnictví navrhnout znění vyhlášky o povinném očkování. Zvláštní zákon se přijímat nemusí.O povinném očkování pro obyvatele nad 60 let a vybrané profese mluvil minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je to jediná cesta, jak zdolat pandemii. Povinné očkování by mělo platit od února.Za plošné povinné očkování se dnes vyslovil prezident Miloš Zeman na jednání hlav zemí Visegradské skupiny. Podle něj se ho politici bojí zavést.Mezitím v neděli bylo potvrzeno 9 292 případů koronaviru. Jedná se o nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie v Česku. Za celý minulý týden bylo odhaleno 128 510 případů nákazy, což je zhruba o 21 tisíc více než o týden dříve. Celkem je v současné době nakaženo přes 264 tisíc lidí, což je zdaleka největší počet aktuálně nemocných. Celkem se za dva roky trvání epidemie koronavirem nakazilo přes 2,1 milionu lidí.V nemocnicích je nyní 5 804 pacientů, což je o 400 více než minulou neděli. V těžkém stavu je 947 pacientů. Za minulý týden s covidem-19 zemřelo 635 lidí. Celkem má covid-19 na svědomí téměř 33 tisíc lidských životů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

